【武漢肺炎】復工潮來臨　內地城市開啟「無接觸」科技防疫

2月中旬，內地大型城市漸漸迎來複工潮，城市交通樞紐、校園社區等的疫情防控面臨一場「大考」，各城市都開啟用科技防控措施。

據中新網2月14日報道，隨着一些大型城市復工潮的來臨，為了進一步防控疫情，北京上海深圳等城市已經開啟「無接觸」科技防疫。

在北京首都機場3號航站樓站，AI智慧防疫解決方案區域通行模塊已投入使用大概2周了。從該航站樓出發至地鐵入口，當旅客在安檢機前走過時，系統會自動檢測體温並反饋到顯示屏上，如果旅客體温超過37.3°C，系統還會產生聲光和彈窗提示。此外，如果旅客在進入地鐵安檢通道時未佩戴口罩，系統也會自動識別並提醒。

上海浦東國際機場T1和T2航站樓、停車場等區域，部署了18套5G熱成像體温監測設備，自2月12日起正式啟動。5G熱成像測温系統適用於公共區域室內紅外體温遙測，通過體温與黑體輻射比對，應用5G網絡無線傳輸，可以在1米至10米範圍內，非接觸式地快速檢測個體的體温，在發現異常體温時能自動通過聲光進行提醒。

1月23日，中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院）信息、門診部等部門聯合專業技術團隊，改裝出無接觸式多功能自助終端設備。（中新社）

在學校、醫院、企業等城市重要場所，開始推出非接觸式遠距離紅熱測温方式。人員經過熱成像攝像頭前面時，電腦屏幕上可以實時顯示每個人的體温「色彩」，一旦捕捉到發熱高温點，系統會自動以聲光提醒的方式通知工作人員及時處理。

與此同時，在深圳市南山區登良社區黨群服務中心，AI智慧防疫解決方案的區域通行模塊也已完成部署。

青島市借助無人機配合地面防疫人員，對高密度居民小區進行空中防控消毒作業。（新華社）

這些「無接觸」的防疫方式，才剛開始在各大城市局部出現。伴隨「復工潮」的到來，「無人」的科技助力顯得尤為重要。

據瞭解，自2月3日至2月12日，除湖北省外中國新增病例已經連續8日下降。對此，中國首席流行病學專家、中國衛健委高級別專家組成員曾光表示，疫情下降的拐點已經出現，還潛藏着上升的拐點。

中國工程院院士鍾南山2月11日則表示，目前看疫情拐點還無法預測，但是峰值應該在2020年2月中下旬出現。至於拐點，要看二次返程情況。