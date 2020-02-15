【武漢肺炎】湖北退休官染病拒送醫：因病房「未達廳級幹部標準」

13日，有網民曝料指，湖北省司法廳退休副廳長陳北洋一家三口疑感染新冠病毒肺炎，然而卻因為醫院病房「達不到廳級幹部標準」，拒絕社區工作人員勸說，不去醫院，執意居家。有民眾指，陳北洋一家雖然染病不去醫院，卻還撕毀了家門口社區工作人員貼的封條，並在社區內散步。

公開信息顯示陳北洋是湖北省原司法廳黨委委員、原副廳長。據曝料網民「小黑夜之睛」指，陳北洋原本住在武漢張家灣社區，春節前後家人發病。

然而，出人意料的是，陳北洋及其家人拒絕到醫院治療，找人開藥後，在家養病。據稱，陳北洋曾表示，醫院的病房「達不到廳級幹部標準」，所以不想入住。

公開信息顯示，陳北洋是湖北省原司法廳黨委委員、原副廳長。（微博）

有網民指，陳家三人（均發熱患病）幾日後搬到另一社區桃山村的房子居住。

此後，當地社區工作人員上門，勸導陳家人赴醫院就診。然而陳北洋一家三口依然堅持待在家中。

2月12日下午至晚上，當地政府及社區工作人員又上門勸說，據稱，陳提出三個要求：一是要住好醫院並且給他單間；二是要與兒子在同一個醫院，便於照顧；三是同意當晚由醫院上門取樣本做病毒核酸檢測，如陽性就走，陰性不走。

最終，醫院派專人上門檢測後，社區於12日晚間將陳家貼封條封門。

然而2月13日早上，物業發現封條被損毀，此後又重新貼上。曝料網民指，陳北洋在桃山村期間，經常在社區散步，完全無視是否傳染他人。

13日下午，有當地社區民眾拍攝到陳北洋一家被帶走的影片。消息指，陳北洋一家目前已經被隔離。

不過，此後，網上流傳一份署名為陳北洋的「道歉信」稱，其早前曾尋找醫院希望能夠入住，但未能如願，不得已之下才請醫生為家人治療，至12日，家人體溫已經明顯下降。這封信又稱，目前他們一家三人已經在隔離中，此前給社區居民造成心理壓力，對此感到抱歉和自責。