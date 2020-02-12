【武漢肺炎】27億善款被上繳市財政？　武漢慈善總會：是誤解

﻿新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，民間不少力量向重災區捐贈善款和物資，然而卻傳出武漢市慈善總會於1月27日起，將累計27億元（人民幣．下同）的抗疫善款分批上繳市財政，做法惹來質疑。 不過，武漢市慈善總會工作人員今日（12日）向傳媒解釋稱，上述傳言其實是一種誤解，上繳財政的27億元是由市財政負責劃撥，而非由市財政收入囊中，「27億元全部且僅用於這次疫情」。

湖北省武漢市是新型冠狀病病毒肺炎疫情的重災區，不少善款及物資都是指定捐贈到當地。（資料圖片）

據此前《中國社會報》披露，武漢市慈善總會是民政部指定的接收捐贈單位之一，主要負責接收捐款和通用物資，「截至2月2日12時，市慈善總會接收社會捐款共計30.226197億元，並於1月27日起分4批上繳市財政，累計劃轉27億元」。

對於「27億元善款上繳市財政」引發的爭議，上述工作人員表示，上繳到財政的27億元會由市財政進行劃撥，至於如何劃撥如何使用，則由指揮部統一調配。「很多人誤解了，以為這27億就是給了財政，其實27億元全部且僅用於這次疫情，專款專用這是可以肯定的。」該工作人員又指，通過財政統一劃撥，更有利於整體調配和安排，促進資金使用。

根據武漢市新冠肺炎防控指揮部通告（第4號），捐贈款物原則上由武漢市新冠肺炎防控指揮部統一調配使用。武漢市慈善總會、武漢市紅十字會依法依規公布捐贈接收和使用情況，接受社會監督。

（新京報）