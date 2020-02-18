【武漢肺炎】官方：防疫殉職者應評為烈士　要求「講好英烈故事」

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，據中國疾控中心的報告，其中已至少有3000多名醫護人員受感染，5人死亡。此外，官方亦通報有多名警員在防疫工作期間殉職。 據內地官媒報道，退役軍人事務部、中央軍委政治工作部近日聯合印發通知，要求各地各部門妥善做好因疫情防控犧牲人員烈士褒揚工作，符合條件的人應評定及批准成為烈士。

通知指，在疫情防控工作中，直接接觸待排查病例或確診病例，承擔診斷、治療、護理、醫院感染控制、病例標本採集、病原檢測，執行轉運患者任務等的醫護人員及其他防疫工作者，因履行防控工作職責感染新型冠狀病毒肺炎以身殉職，或者其他犧牲者，符合烈士評定及批准條件，應評定及批准為烈士。

通知要求各地各部門妥善做好因疫情防控犧牲人員烈士褒揚工作，符合條件的人應評定及批准成為烈士。（中新社）

通知亦要求要落實好撫恤優待政策，及時發放烈士褒揚金和撫恤金，積極展開慰問、懸掛光榮牌等活動，妥善解決烈士遺屬的實際困難；要根據當地疫情防控實際情況，採取適當形式展開撫恤優待工作，對疫情較重地區，要通過適當方式隨時了解掌握烈士遺屬的身體、心理動態及所面臨的困難等情況，有針對性地展開心理疏導、提供精準服務。

此外，通知亦要求各地要深入挖掘整理烈士在疫情防控工作中的突出事迹，「講好英烈故事，大力弘揚不怕犧牲、勇於奉獻的烈士精神，向疫情中的『逆行英雄』致敬，為打贏疫情防控阻擊戰凝聚精神力量，在全社會營造致敬英烈、關愛烈屬的濃厚氛圍」。

（新華社）