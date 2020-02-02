【武漢肺炎】累計8名公安殉職　有人連續工作38小時心肌梗塞亡

武漢肺炎新型冠狀病毒疫情持續擴散，至今日（2日）內地已經確診多達14,380宗病例。內地大批醫護人員在前線與疫情對抗，年初一（25日）湖北一名耳鼻喉科醫生疑感染後殉職，令人十分不捨，除了醫護人員，警務人員也在抗疫工作最前線，中國警察網公布8名警員因公殉職，「先後倒在抗擊疫情一線」。

巴馬丁連續工作了38個小時，正準備換班去吃午飯時突發心肌梗塞，送往醫院後搶救無效殉職。（網上圖片）

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中國警察網在微博發布《追憶犧牲在疫情防控一線的八名戰友》文章，表示8名警員，包括蘇萊曼·巴馬丁、何建華、程建陽、劉大慶、尹祖川、李弦、曾文聰、張新忠在抗疫的過程中殉職，8人都是因為工作過於疲累，因心臟病和腦出血等猝死。

其中一名殉職警員蘇萊曼·巴馬丁在阿克公安檢查站工作，該處是新疆維吾爾自治區烏恰縣的重要交通關口，巴馬丁特別提醒同事「卡點的工作任務很重，大家要堅守崗位，做好自身安全防護。」1月25日下午2時，巴馬丁連續工作了38個小時，正準備去吃午飯時突發心肌梗塞，送往醫院後搶救無效殉職，他離世前向戰友留下的最後一句就是，「兄弟，接下班，我吃過飯就來」。

內地各處的警方在路上排查車輛。（網上圖片）

負責網上巡查的山東省泰安市公安局網絡安全大隊偵查中隊指導李弦，在3天分別工作十幾個小時之後，上月21日突然倒斃在辦公桌上，離世時雙手仍放在鍵盤上；駐守內蒙古突泉縣客運站的警員何建華，則於上月26日，執勤期間突然小腦出血死亡。

文章最後表示，「公安隊伍，這支黨和人民信賴的紀律部隊，若有戰，召必回，戰必勝」，又對離世的警員表示，「斯人已逝，精神永存，你們離去的身影如此匆忙，可我們卻看到必勝的曙光！敬愛的戰友，此時，我們相信，因為不平凡的你們，這個不平凡的冬季很快就要過去」。

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不少網民對殉職的警員致敬，「最不願看到的消息，一路走好，英雄」、「英雄走好」，亦有人指他們的殉職是可以避免，「不要再歌頌了，給基層工作人員、警察、醫護人員安排合理的休假，24小時連軸轉一天假日也沒有，鐵人也受不了吧？」、「他們平時太超負荷了，請愛護一線警察」。