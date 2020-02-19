【武漢肺炎】湖北市民家中打麻雀被砸桌打耳光　鄉長登門道歉

湖北省已全面禁止群眾性聚集，不過，有當地市民在自家娛樂竟然也遭到阻攔。在湖北省孝感市孝昌縣，早前有當地市民一家三口在家中打麻雀，卻遭到當地巡街工作的疫情防控人員「勸阻」，不僅麻雀桌被砸，一名男子還被打耳光。此事經網絡曝光，引起極大關注。 2月18日19時，孝昌縣新冠肺炎防控指揮部發布情況說明稱，「此事反映出部分工作人員在防控工作中存在方法簡單、行為失當。事發後，孝昌縣陡山鄉鄉長兩次登門道歉。陡山鄉司法所進行人民調解，當事村民給予諒解並出具了書面諒解書。」

近日孝昌縣一家三口人在屋內打麻雀時，多名疫情防控人員前來「勸阻」。期間，雙方產生衝突，數人將麻將桌拉出房屋撞地多次，致麻將桌零件散落，一名打麻雀男子動手還擊，此後被防控人員打耳光。在爭執過程中，參與打麻將的一名女子用湖北話質疑：「一家人打麻將也不讓打？」

一名打麻雀男子（中）被打耳光。（影片截圖）

此事在網上傳播後引發熱議，有網民斥工作人員「勸阻方法粗暴」，亦有不少網民指出，涉事一家人並未出門，並未違反相關規定，疫情防控人員根本無權干涉其私人活動。

2月18日19時21分，孝昌縣新冠肺炎防控指揮部發布情況說明稱：「2月13日下午，孝昌縣陡山鄉疫情防控工作人員巡邏時，發現林河村一村民在107國道臨街面的家中敞開門打麻將，進行勸阻未果。工作人員巡邏返回時再次勸阻，摔了麻將桌上的茶杯，村民打了工作人員耳光，隨後雙方發生衝突，造成不好社會影響。」

通報稱，此事反映出部分工作人員在防控工作中存在方法簡單、行為失當。

事發後，孝昌縣責成陡山鄉對有關工作人員進行嚴肅批評教育，鄉長兩次登門道歉。陡山鄉司法所進行人民調解，當事村民給予諒解並出具了書面諒解書。

湖北一家三口打麻將被砸桌，此後當地政府介入調解。（微博@孝感網槐蔭論壇）

通報還表示，目前孝昌縣疫情防控形勢正處於膠着對壘狀態，僅陡山鄉武漢返鄉人員就達3276人，該鄉林河村前期已出現3起確診病例。下一步，將誠懇接受輿論監督。

雖然鄉長已經登門道歉，但網民卻並未因此「收貨」，有網民問：「這些事件中的執法者都是誰？是什麼身份？執法依照的是什麼相關法規？或是什麼應急預案？他們被賦予的是什麼樣的執法權？詳細的內容有沒有？」

亦有網民對於當地政府通報的事件細節表示懷疑：「原視頻不是防疫工作人員扇了村民的耳光麼，咋這又變成工作人員挨打了？」「村民用麻將砸了工作人員 怎麼變打耳光了？」

官媒《中國日報》發表評論稱，一些被報導的現象，諸如一家人在家打麻將被砸桌、居民門外被焊鐵欄杆等等，號稱「執法」，實則違法！如此違法「防疫」，本質上是對規則、對他人合法權益的踐踏，與不戴口罩還暴力抗法者何異？

據公安部官網消息，2月18日，針對當前個別地方在疫情防控工作中存在的簡單粗暴等問題，中國國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志對公安民警依法開展疫情防控工作提出明確要求。他強調，要在當地黨委的統一領導下，堅決貫徹中共中央的決策部署，堅持依法履行職責，堅持嚴格規範公正文明執法，嚴禁過度執法、粗暴執法。