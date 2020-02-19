【武漢肺炎】濟南倡延遲開學期間女方在家照顧孩子　遭批性別歧視

新冠肺炎疫情嚴峻，內地推遲春季開學時間。山東早前決定再次延遲學校開學時間，普通中小學、幼兒園2月底前不開學。具體開學時間，將視疫情防控進展情況，經科學評估並確定，提前向社會公布。 日前濟南市官方向當地企業發出倡議書，建議延遲開學期間，可以女方為主向企業提出在家看護未成年子女。這一倡議引起網民熱議，不少網民批評其為性別歧視，也有性別定型意味。

濟南市官方向當地企業發出倡議書，建議延遲開學期間，可以女方為主向企業提出在家看護未成年子女。（資料圖片）

倡議書由濟南市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情處置工作領導小組（指揮部）辦公室發出，發出時間為2月8日。

倡議書指，在延遲開學期間，為充分保證濟南市未成年子女的教育和陪護，建議家中有低學齡（小學3年級及以下，含幼兒園）孩子的雙職工家庭，確實無人照看子女的，在延遲開學期間可以女方為主向企業提出在家看護未成年子女的申請，企業應充分考慮職工的困難，結合企業生產經營實際，積極與職工溝通協商，提出解決方案，優先予以照顧。職工在家看護未成年子女期間，企業不應解除勞動合同。

倡議書又建議，在家看護子女的職工有條件的可採取電話、網絡等靈活辦公方式為企業提供勞務服務；鼓勵企業制定職工調班輪休制度，保證工作和生產正常運行。

內媒《中國婦女報》的評論指，共同育兒的理念，早已成為社會共識，而在全民抗疫的當下，共同分擔看護孩子的責任更顯重要和緊迫。（資料圖片）

內媒：基本價值觀不能動搖

內媒《中國婦女報》的評論員文章則批評，雖說是非常時期，但基本的價值觀不能動搖，比如堅持男女平等的基本國策。共同育兒的理念，早已成為社會共識，而在全民抗疫的當下，共同分擔看護孩子的責任更顯重要和緊迫。

文章指，對於這個問題，最好的解決方法不是簡單由性別、收入、年齡等「指標」來決定，而是在家庭成員相互尊重、平等協商的基礎上，在職工與企業相互理解、溝通協商的共識下，根據家庭實際情況、個人能力貢獻、復工復產需求等方面綜合考慮而定。

網民熱議：

「哪一方在家照看要你管那麼多？還以女方為主。」

「男女互相半天唄，女生為主是什麼意思？」

「現在都二十一世紀二十年代了……」

「我認識的女方掙錢比男方多的可不少。」

「那你趕緊把一線的女醫生女護士叫回來。」

「哎呀，男的不能在家做飯，不能帶娃，不能輔導功課，不能做家務。這些都是女人應該做的，女人就應該辭職在家，外面的世界就給男人打拼吧。」

「上前線的時候也沒分男女誰優先啊，回家看孩子就女的優先了。」

「什麼時候才能看到真正平權的一天呢？」

（綜合報道）