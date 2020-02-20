【武漢肺炎】查處違規開業商舖　湖北鄂州城管被指藉機強搶貨品

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省，除了武漢市外其他地區的情況亦不容樂觀，其中鄰近的鄂州市已實施「封城」，居民限制外出，所有商舖都必須暫停營業。 惟網上近日流傳影片，顯示當地日前有疑似城管等多部門的執法人員，在一間商舖內搬走部分貨品，引發不少網民質疑是以沒收之名，行強搶之實。 值得一提是，相信是店主的男子事後在網上發文，稱貨品已獲退還。鄂州市政府亦於周四（20日）表示，當地黨委的執法方式有簡單、程序不夠嚴謹的問題，決定委派鎮人大主席代表鎮疫情防控指揮部向店主賠禮道歉，責成聯合執法專班退還扣押貨品，並對相關執法人員進行批評教育。

城管將不少貨品搬走。（影片截圖）

城管將店舖內大量香煙取出並放在櫃枱上。（影片截圖）

據網民表示，事發地點位於鄂州鄂城區長港鎮，據稱當時店主因家中已無存糧，故特意回商舖取貨補充，結果被執法人員誤以為是要開門營業。網民更稱，即使是違規營業，「該關門關門，該處罰處罰」，但店主要自行關門卻被執法人員阻止，執法人員甚至將店內值錢的貨品搬走，「專門去抱香煙，這是甚麼操作」、「就沒『沒收』之名，行『強搶』之實，而且還是趕貴的『搶』」。

長港鎮市場監管所回應指，隨着疫情愈加嚴重，在向當地政府請示後，所方已於周日（16日）向各商戶發送通知，告知不要在疫情期間開門營業，並表明違規會採取強行措施。監管所工作人員指，事實上半個月前就不準營業，「這些人就跟我們打遊擊，我們去了他就關（店），我們走了他就開」。至於網傳影片則是在周一（17日）的一次聯合行動，「我們一家一家巡查的時候，就發現有三、四個人從他店裏買東西出來，執法人員就進去把他（店裏）的東西拿了。」

相信是店主的男子發文稱已獲退還貨品。（微博）

工作人員又稱，涉事的商舖現已停止營業，被扣押的物品都有列在清單，稍會就會歸還。對於執法人員被指專門搬走貴重的貨品，例如香煙等，工作人員就否認有此事。另一方面，鄂州市城管局表示，鄂州城市管理執法委員會紀檢部門已就此事件介入調查。

網民熱議：

穿制服不算搶劫，最多算錯誤。 鄂州早沒有王法了，當官就是爹，一個城管就如此囂張。 有人在前線捨命救人，有人在後方乘火打劫。 合法搶。 這個和搶劫有甚麼區別？事情鬧大了 東西退回去就完事了？ 退了就完了？我把銀行搶了，也退回去就完事兒了？ 難道又是臨時工？

（綜合報道）