【武漢肺炎】遲到早退、每次工作僅兩小時　武漢市再問責12名幹部

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，重災區武漢市連日來不斷通報懲處不作為的幹部。 據武漢市紀委監察委在周三（19日）的通報，最新再有12名幹部被問責，當中包括有每次只工作兩小時的武漢市農業綜合執法督查總隊四大隊黨支部書記、大隊長唐建新，以及遲到早退的武漢江漢區政協民族宗教與港澳台僑外事委員會主任蔡利華。

武漢當局嚴格要求黨員幹部要致力參與疫情防控。（中新社）

對於唐建新的情況，通報指其未有落實要向屋苑傳達管理要求，自2月3日至2月11日僅到社區3次，而且每次只工作2個小時左右，同時對支部到社區的安排不實不細，被黨紀立案審查。另一名副大隊長吳七華亦有類似的問題，雖然有到社區簽到，但幫助工作不實。總隊副大隊長汪大武作為分管領導，沒有對幹部提出工作要求，指揮不力，同樣要受懲處，給予誡勉談話。此外，整個執法總隊黨委被責成向市農業農村局黨組作出深刻書面檢查。

至於遲到早退的蔡利華，通報指蔡利華在到社區工作期間有遲到早退的現象，在上級督查期間更提前脫離值守，江漢區政協對其作出誡勉談話處理。同時，江漢區政協另外兩名幹部因另有工作安排，未及時與所屬社區對接，導致人員調配不均，亦要被約談。

通報指出，各社區是疫情防控第一道防線，幹部到社區工作，充實疫情防控力量，事關措施落地，關係成敗，亦關係黨和政府的形象。上述通報提到的問題及典型案例，是反映出有極少數黨員幹部到社區工作時，仍然政治站位不高、責任意識不強、行動遲緩、作風不實、工作不力。

（綜合報道）