【武漢肺炎】全國首名　湖北基層幹部防疫表現突出被火線提拔

武漢疫情持續蔓延，各地官員防控疫情工作受到考驗。日前，湖北咸寧市崇陽縣基層幹部羅浩，因在抗疫一線表現突出被「火線」提拔。

據湖北咸寧網2月5日消息，羅浩現任崇陽縣天城鎮四級主任科員。1月20日以來，他主動請纓參戰疫情防控工作，主要負責隔離觀察人員的轉運。

通報稱，羅浩經過6天6夜的時間，一人駕車護送30餘人到頤和醫院進行集中觀察。因疫情防控工作表現突出，近日，崇陽縣委對羅浩通令嘉獎，並火線提拔擔任天城鎮黨委委員職務。

據悉，這是公開報道中，全國首名因疫情防控工作表現突出被「火線」提拔的幹部。

資料顯示，羅浩今年44歲，當兵退伍後，先後在崇陽縣質監局、食藥監局工作，2019年3月調至天城鎮，成為該鎮一名副科級幹部。

目前疫情形勢嚴峻，1月27日，中共總書記習近平強調，各級黨委要在這場嚴峻鬥爭的實踐中考察識別幹部，激勵引導廣大黨員、幹部在危難時刻挺身而出、英勇奮鬥、紮實工作，經受住考驗，緊緊依靠人民群眾堅決打贏疫情防控阻擊戰。

2月3日，習近平再次主持召開中共政治局會議稱，對中共中央決策部署貫徹落實不力的，對不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的，除追究直接責任人的責任外，情節嚴重的還要對黨政主要領導進行問責。對失職瀆職的，要依紀依法懲處。

當前抗疫，湖北省是重中之重。近日該省一批官員因應對疫情不力被處理，其中湖北黃岡市衛健委主任唐志紅因在採訪中「一問三不知」而被免職。

2月4日，湖北省紀委監委發布通報稱，省紅十字會有關領導和幹部在疫情防控期間接收和分配捐贈款物工作中存在不擔當不作為、違反「三重一大」規定、信息公開錯誤等失職失責問題。

經湖北省紀委監委研究並報省委批准，決定免去張欽省紅十字會黨組成員、專職副會長職務，並給予其黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予省紅十字會黨組成員陳波黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予省紅十字會黨組書記、常務副會長高勤黨內警告處分。省紅十字會其他責任人員按照幹部管理權限由有關黨組織依紀依規處理。