【武漢肺炎】江西名勝武功山重開湧人潮　網民：再忍半個月行不？

武漢肺炎疫情還未結束，早前暫停開放的江西省萍鄉市名勝景點武功山，近日宣布恢復開放，隨即湧入大量遊客，將下山索道擠得水洩不通。 對此，景區緊急發布通告：根據景區防疫防控要求，為確保遊客的舒適度和健康安全，從即時起停售當日景區門票、索道票；周一（24日）起，景區限流人數從5000人下調至3000人，關閉實體售票渠道。

武功山景區2月20日起恢復開放，限流每日5000人。該園區公告稱，經請示市委、市政府同意，在嚴格落實疫情防控措施的前提下恢復正常開放；實行實名制網上購票，每日暫行限流5000人，憑本人身份證入園；為了遊客健康，暫不接待團隊和各省、市（縣區）疫情重、較重地區的遊客，提倡「自給遊、自駕遊、包車遊、家庭遊、微團遊」等出遊方式。

此外，景區還推出兩大優惠政策：對全國醫護人員免門票（2020年全年）；對江西遊客免門票（2020年2月20日-2020年3月31日）。

然而，園區突然湧入大量人潮的短片在網上招致批評。不少網民認為，這樣的人群密度有交叉感染風險：

「這麼多人再來個交叉感染，又一個爆發，日子還過不過了？」 「前方的醫護人員拿命救人，某些人完全無視那一個個熟悉的人命，只為了那些利益！ 」 「江西萍鄉領導喝醉了？」 「個個都以為景區少人，沒人敢去，所以去到都人擠人。求你們了，都忍了1個月了，再忍半個月行不？」

面對網民群起質疑，在重新開放園區短短3天過後，景區周日（23日）緊急發布通告，稱即時起停售當日景區門、索道票，且從24日起下調人數限流至3000人，關閉實體售票窗口，請大家在網上預定購票，達到3000張上限即關停網上售票。

園區還呼籲，進入景區請自覺佩戴口罩，配合工作人員共同做好測體溫等防疫措施，並保持1.5米的遊覽間距。

（綜合報道）