海南賣淫集團兩年招募妓女百餘人賺逾3千萬元　多人遭起訴

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據海南省人民檢察院2月25日（周二）在中國檢察網發布的消息，陵水黎族自治縣當地一個賣淫集團在兩年間招募妓女百餘人，期間賺取3000餘萬元（人民幣，下同），多人被捕並遭到起訴。

陵水黎族自治縣當地一個賣淫集團在兩年間招募妓女百餘人，期間賺取3000餘萬元（人民幣，下同），多人被捕並遭到起訴。（資料圖片）

案情顯示，2016年10月至2018年10月期間，趙某東等人在陵水縣樂齡中州國際大飯店四樓設立「陵水椰林威尼斯國際會所」，招攬人員組成賣淫集團，採取對賣淫女統一編號、統一定價、按比例分成等方式，以單次性服務700至1200元等的價格，有組織地從事賣淫活動。經營期間，該會所累計招募賣淫女人數達100餘人。經鑑定，經營期間會所的刷卡銀行流水收款金額共計3000餘萬元。

趙某東等人設立賣淫場所，組成賣淫集團，採取招募、糾集等手段，控制、管理多人從事賣淫活動，牟取暴利，組織固定、分工明確，符合犯罪集團的特徵，認定是犯罪集團。趙某東另案處理，而31歲男子楊某及30歲女子胡某在集團中實施了組織賣淫的犯罪行為，情節嚴重，依法應當以組織賣淫罪追究其刑事責任。

此外，31歲男子肖某、33歲男子謝某輝協助集團從事賣淫活動，應當以協助組織賣淫罪追究其刑事責任。

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