【武漢肺炎】四川村民遇截查時抱怨　竟遭警員壓制喝問「服不服」

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，各地都有交通管制措施，其中在四川巴中南江縣的一個檢查站，有途經村民在被警員要求出示證明抱怨了一聲「奇怪」，結果立即就被警員壓制在地並喝問「服不服？」，其後再被帶走接受調查。 有不少聲音質疑警員的做法粗暴無理，南江縣公安局事後通報案情，承認警員「存在不理、不文明行為」，表明將會依規依紀進行處理。

據片段所見，當時村民在檢查站與一名警員有所爭執。村民出示一份證明文件，但警員表示已過期失效。村民抱怨天色已晚，無法再去辦理新的證明文件，警員則表明沒有證明就必須離開。

村民其後就抱怨一聲「奇怪」，結果警員聞言後大動肝火，從腰間取出伸縮警棍，其後更將村民當場壓制在地。警員連番喝問躺在地上的村民「是不是不服」，雖然村民不斷稱「服」，但仍被警員指責有掙扎而不斷施力加強壓制。從頭到尾都表示「服」的村民，最終仍被警員鎖上手銬帶走。

不少網民都對警員的粗暴執法大感不滿，紛紛留言批評，「這麼惡狠狠的把手無寸鐵的人民群眾騎在身下」、「沒有辱罵，沒有阻礙，只是提出異議，就採取暴力手段剝奪人身自由，是誰給他們的權力」、「有這麼教育的嗎？真是無語了，權大於法。竟能說出：『服不服』，這話聽起來耳熟，黑社會老大都這麼說」。

警員連番喝問躺在地上的村民「是不是不服」，雖然村民不斷稱「服」，但仍被警員指責有掙扎而不斷施力加強壓制。（影片截圖）

南江縣公安局事後發布情況通報，稱當時村民周某深夜駕車欲通過檢查站，但因沒有有效通行證明而被攔截。周某與檢查站工作人員發生爭執，「其所駕車輛停堵在交通主幹道上，影響正常交通通行和現場工作秩序」。通報指，現場的警員向周某多次解釋、提醒、警示，但周某仍堅持要通行，警員遂將其強行帶離現場並進行批評教育，當晚已釋放。

通報同時承認，有警員在執勤工作中存在不理性、不文明行為，公安局將會依規依紀進行處理。

（綜合報道）