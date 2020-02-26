【武漢肺炎】上海企業推出「智慧頭盔」　兩分鐘完成百人發燒篩查

疫情期間，測量體溫成為日常生活必不可少的行為，但防疫人士如何能加快測體溫的效率？上海一間公司，就推出「智能頭盔N901」，實現自動測溫的同時，還可實時識別二維碼、自動記錄人員身份信息的功能，並在不到兩分鐘時間，完成上百人隊伍的發燒篩查和記錄。

「智慧頭盔N901」重不足1200克。（網上圖片）

「智能頭盔N901」由上海光啟智城網絡科技有限公司研發推出。公司相關技術人員介紹，「智能頭盔N901」是為抗擊疫情打造的一款科技利器，專門解決複雜場景下及時、精準、高效地發現發燒者等防控風險問題。

發現有人發燒即發出聲光警報

他介紹道，利用「智能頭盔N901」，發燒的人在3到5米就可以被篩查出來；對範圍裡的所有人員進行掃描，對發燒者的「檢出率」能達到100%，距離越近準確度越高。此外，對每個檢測對象都能自動記錄溫度，整個過程效率很高，都是在安全距離基礎上無接觸完成，對雙方都很安全。載著它走在人群中，只要一眼掃過，前方3到5公尺範圍內發現有人發燒，頭盔就會立刻發出聲光警報。

該技術人員又指，實現自動測溫的同時，還可實時識別二維碼、自動記錄人員身份信息的功能，上百人隊伍可以在不到2分鐘時間就完成篩查。據測算，一個三甲醫院有10台「智能頭盔N901」，就可以全覆蓋巡查，大型辦事大廳一兩台就解決所有問題，大型園區五台內基本可以管控，大型商業區域五到十台就可以覆蓋全部巡查，一個地鐵站最多兩三台可以覆蓋機動巡查。

原用於國慶保安

據介紹，「智慧頭盔N901」原本用於去年國慶，配發到上海公安單位執行任務，用以響應識別「黑白名單」人員、車輛、證件等，是上海智慧公安建設重大成果之一。但疫情催生了防疫測溫新商機，在該技術上發展演進成新用途。