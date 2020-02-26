【武漢肺炎】文旅部指南：景區開放不能「一刀切」　嚴控遊客流量

新型冠狀病毒肺炎疫情漸見緩和，內地多地的旅遊景區其後陸續解禁，隨即引來大批民眾前往，恐成疫情防控一大漏洞。有見及此，文化及旅遊部資源開發司近日印發指南，指導全國旅遊景區繼續實施疫情防控、穩步做好恢復開放相關工作。

指南明確規定旅遊景區開放總體堅持分區分級原則，不搞「一刀切」。按照外防輸入、內防擴散的要求，開放條件和必要性要有全面評估。疫情高風險地區旅遊景區暫緩開放，疫情中風險和低風險地區旅遊景區開放工作由當地黨委、政府決定。此外，景區開放需要健全疫情防控應急機制，從防控大局出發，主動做好公眾宣傳引導，提升公眾疫情防控意識。

指南要求旅遊景區要加強清潔消毒，做好醫務服務。（中新社）

在員工健康監測和管理方面，旅遊景區要按照當地要求做好員工健康管理，強化疫情防控培訓，嚴格上崗工作規範。同時，旅遊景區要加強清潔消毒，做好醫務服務，有條件的要準備必要的藥物和防護物資，不具備條件的應當與醫療機構建立聯繫。各景區應根據實際，實施分區分項開放，並對交通和設施設備進行安全檢查，確保設備安全。

指南又要求旅遊景區要採取門票預約、智能引導等手段嚴控遊客流量，採取分時段、間隔性辦法安排遊客入園，防止人員聚集。同時，旅遊景區應實行實名制購票，採取適當方式完整記錄入園遊客聯絡方式、來往交通等資料，加強遊客防護、現場巡查和防控知識宣傳。

指南要求旅遊景區應實行實名制購票，採取適當方式完整記錄入園遊客聯絡方式、來往交通等資料，加強遊客防護、現場巡查和防控知識宣傳。（中新社）

指南在最後更提到，各地旅遊景區要及時有效處置異常情況，加強與當地衛生防疫和文化旅遊等部門聯動，發生異常情況應及時上報。發現疑似症狀員工或病例的景區，要立即採取隔離措施，加強密切接觸者追蹤、疫點消毒工作，暫時關閉景區，待情況得到控制並按程序報批後再恢復開放。

（央廣網）