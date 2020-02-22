【武漢肺炎】四川廣元解禁部分室外　大批民眾聚喝「壩壩茶」惹議

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，全國各地政府都呼籲避免外出及聚集。惟在四川廣元市，有網民上載片段，指當地近日竟然有大量民眾出門到廣場聚集，齊齊曬太陽及除下口罩喝「霸霸茶」（四川方言稱露天場地稱為「壩壩」，喝「壩壩茶」的意思就是民眾在露天場地聚會聊天）。

大批民眾在廣場上聚集喝「壩壩茶」，引來關注。（影片截圖）

當天廣場上的露天茶座幾乎滿座。（影片截圖）

事實上，廣元市在周四（20日）曾發出公告，其中提到此前要求暫停營業的茶樓、洗浴保健、體育健身、美容保健、遊樂場所等五類商業業態中，「恢復室外壩壩茶、室外體育、室外遊樂場所營業，美甲店允許開業，其他商業業態經營網點已暫停營業的應立即恢復營業」。公告同時強調，室內營業場所要適當控制人流，顧客在酒店大堂用餐時應保持一定的間距。

廣元市在周四（20日）曾發出公告，稱「恢復室外壩壩茶、室外體育、室外遊樂場所營業，美甲店允許開業，其他商業業態經營網點已暫停營業的應立即恢復營業」。（網上圖片）

廣元有大量民眾「壩壩茶」的消息引起關注後，廣元市在周五（21日）晚上連夜再發公告，指隨著部分商業業態的恢復，很多地方特別是城區出現大量人員聚集的情況，提醒當時仍處於「一級響應」期間，疫情傳播風險較大，民眾要自覺遠離人員聚集場所，不參與人員聚集活動，在人員較多場所要佩戴口罩。

最新的公告指出，各室外經營商戶要拉闊經營攤位的間距，每個攤位外圍邊緣要保持1.5米以上距離，並且做好經營場地消殺工作。至於城管執法、市場監管部門和基層社區亦要加強監督、管理，嚴重違反規定須依法予以處罰。

（綜合報道）