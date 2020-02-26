【武漢肺炎．有片】河北一小區防疫禁遛狗　兩隻寵物狗遭監生打死

面對﻿新型冠狀病毒肺炎疫情持續，河北石家莊一小區祭出禁止遛狗的通知，聲稱是為防疫考慮，強調後果自負。該小區一名居民向傳媒表示，自己遛狗回來就被物管經理持鋼棒追打、強行拖拽搶奪其懷抱的狗隻，自己趁機跑上樓，才讓愛狗倖免於難。 然而，她隨後透過窗戶向樓下眺望發現，鄰居家的兩條小狗皆被物管打死。

+ 2

上述居民表示，她遛狗後回到小區居民樓時，被物管經理叫住，但她沒有聽清楚而未予理會。然而，對方追上她，一言不發、手持鋼管打她的狗。她將狗緊緊抱住，詎料本人也遭鋼管打到，自己還被強行拖行摔到地面。物管經理接着還拉扯她的衣帽和寵物狗的狗繩，將她拖下樓。她抱着狗衝上樓躲過一劫，並趕忙報警。

然而當她從窗戶眺望樓下時，發現鄰居家的兩隻狗都被物管活活打死後拖走，小區滿地血迹。她表示，被打死的兩隻狗都是有辦理狗證、有拴狗繩的。

事發後，小區物管發出聲明，指事發當日，有人舉報該業主遛狗、狗隨地大小便的問題，由於以往多次勸阻無效，工作人員和當事業主情緒都比較激動，發生爭執，工作人員遂作出過激行為，打死了狗。強調作為服務行業做法失當，誠懇向業主道歉，警方當日已介入處理，目前正在按照程序調查取證，一定會依法賠償。

事件中的物管做法引發網民批評，不少人都直斥做法殘暴，但亦有人讚同物管做法：

「人殘暴起來，有多可怕」 「就算是疫期，有必要把狗打死嗎？病毒是狗攜帶的嗎？」 「特殊時期，打死比較好，安全！」 「小區溜狗，草地大便小便到處都是！這些人為何那麼不講衛生！」

（綜合報道）