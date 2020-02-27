【新冠肺炎】湖北潛江鼓勵自我排查：主動申報且首次確診重賞1萬

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情仍未停息，其中重災區湖北每日新增確診病例仍有數百宗。 湖北潛江市疫情防控指揮部周四（27日）發布通告稱，決定實施新冠肺炎防控自我排查獎勵辦法，對主動報告且首次確定為確診病例的人員給予10,000元（人民幣．下同）獎勵。

潛江新冠肺炎疫情防控指揮部發出通告，重賞主動申報的確診患者。（網上圖片）

根據通告，潛江這次自我排查獎勵辦法的執行時間為2月27日至3月2日，共5天。凡在潛人員主動報告發熱情況，經診斷，首次確定為無法明確排除新冠肺炎症狀的發熱患者獎勵1,000元，首次確定為新冠肺炎疑似病例的患者獎勵2,000元，首次確定為新冠肺炎確診病例的患者獎勵10,000元，當中不包括已排查掌握的人員。

由於獎勵金額較大，事件亦引起網民熱議：

「就不怕缺錢的人故意染病？」 「自己得病不去檢查，別人懸賞才去？這是什麼邏輯？」 「重賞之下必有勇夫，就不怕適得其反？」 「感染了免費給你治病，報告還給獎金，你若還隱瞞，你還是個人不是？」 「主動匯報是義務，憑什麼發錢？」

湖北潛江被評定為「中國小龍蝦之鄉」。（網上圖片）

據悉，潛江在2010年被評定為「中國小龍蝦之鄉」，其2013年的龍蝦產業綜合產值達到20億元。而截至周三（26日）24時，湖北省累計報告新冠肺炎確診病例65596宗，其中潛江市累計確診197宗。

早前，湖北省十堰、黃岡等地也出台相似政策，獎勵發燒者主動就診，引起廣泛關注。其中武漢市漢陽區亦於上周五（21日）決定自我排查獎勵辦法，主動申報且首次確診的新冠肺炎患者可獲500元獎勵，主動接受隔離及接受病毒檢測者也可得到200至300元的獎勵。

（綜合報道）