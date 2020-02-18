【武漢肺炎】「血漿治療」帶來希望　重慶3000元人民幣獎勵捐獻者

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，科技部日前表示，使用康復者血漿治療重症患者明顯有效，無明顯不良反應。 國務院國有資產監督管理委員會（國資委）副秘書長、新聞發言人趙世堂今天（18日）在國新辦新聞發布會上表示，恢復期血漿已成功用於10名危重病人的治療，效果良好。 據內媒報道，重慶的新冠肺炎康復者若捐獻血漿，可獲得重慶市紅十字會提供的3000元（人民幣，下同）救助金。

17日，重慶首例新冠肺炎康復者捐獻血漿。（《上游新聞》）

《上游新聞》今日報道指，從重慶市紅十字會獲悉，在重慶市紅十字會主動爭取、積極聯絡下，通過中國紅十字基金會發起的聯合愛心捐贈人，將為重慶「抗疫」血漿捐獻志願者每人頒發致敬狀，並提供3000元人道救助金，褒揚他們「以堅韌戰勝病魔，以博愛奉出血漿，為拯救更多新冠肺炎危重患者的生命做出無與倫比的貢獻」。

目前，該公益項目已成功幫助重慶2名捐獻志願者。重慶市紅十字會呼籲康復者積極加入「千人獻漿救千人」行動，希望更多康復者捐獻血漿，拯救還在與病魔作戰的病人，為生命接力。

報道又指，該捐獻血漿活動只限18-55歲新冠肺炎康復者參加。參加者需確診感染過新冠病毒（核酸檢測陽性），並出院一周以上。捐獻量為200-400毫升。

（《上游新聞》）