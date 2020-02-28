【新冠肺炎】武漢男免費送藥被舉報牟利　配合調查期間嫲嫲腦出血

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情下，重災區湖北武漢處於「封城」狀態，醫療物資一度非常緊缺。對於有購藥需求的居家隔離人員和隔離點患者來說「一藥難求」。 後來不少武漢市民自發加入到為患者免費送藥的行動中，其中一名26歲男子吳悠至今已堅持義務送藥1個月，惟他近日卻被人舉報「非法售藥」和從中「賺差價」。而就在吳悠配合調查期間，他的嫲嫲因腦溢血昏迷，被送進醫院。

疫情期間，26歲的吳悠在武漢街頭奔波，為求助者義務送藥。（網上圖片）

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綜合內媒報道，吳悠是一名還在實習期的武漢中學物理老師。1月25日開始，吳悠與19歲的大一學生黃新元，一人騎電單車，一人騎單車，穿梭在武漢的大街小巷，為分布在醫院、隔離點和小區的求助者義務送藥。截至目前，他和朋友們已經為600多戶求助者送去藥品和防護物資。

報道指，吳悠和朋友一天在路上要奔波10多個小時，最遠的一次走了90公里，常常累到精疲力盡，甚至有時晚上躺下休息，看到求助者的信息後，仍會爬起來繼續送藥。

據吳悠講述，前期都是免費贈藥，在墊付1萬元人民幣後，財力難支，才開始收費。後來外地捐贈物資和藥品過來後，連花清瘟藥、口罩、酒精等繼續免費贈送，奧司他韋等價格比較高的藥，以低於市場價出售，出售所得會返回給捐贈方，用來繼續購買藥品。中間有病人發紅包向他表示感謝，他也會把紅包作為捐款，繼續購買藥品和物資。

本周二（25日），吳悠在其個人微博透露，他接到當地工商局電話稱，有人通過武漢市長熱線投訴他賣處方藥。翌日（26日），吳悠又接到監察局和市場熱線電話，有人說他賣藥盈利。當日吳悠到警局配合調查，出來後卻得悉，期間嫲嫲因為腦出血昏迷送院，目前仍在治療。

吳悠配合調查期間，他的嫲嫲因腦出血昏迷入院治療。（微博）

吳悠其後表示，「當時義務送藥就是希望能推動疫情早日結束，這樣奶奶就能早點住進醫院，不會患上老年癡呆，不會忘記我。」

據悉，警方經過核實之後，並未發現吳悠有高價售藥、賺取差價的嫌疑。唯一有問題的就是吳悠不具備醫師資質，不能以個人名義售賣藥物。因此，吳悠和捐贈方達成口頭協議，往後只要求助者是確診病例或有醫生建議和處方單，所有藥物一律免費發放。

（綜合報道）