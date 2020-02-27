【亞非蝗禍】浙江10萬隻鴨仔出國滅蝗？　官方澄清：並非立即實施

巴基斯坦近期遭到沙漠蝗襲擊，農業生產和糧食安全造成嚴重影響，為此中國已派出蝗災防治工作組赴巴基斯坦援助。有內地傳媒報道稱，中國將會有一支由10萬隻名為「國紹1號」的幼鴨組成的「鴨子軍團」到當地滅蝗。「鴨子軍團」引來不少關注，但官媒其後否認。 在報道中被提及的浙江省農業科學院家禽研究室主任盧立志則在受訪表示，上述計劃並非立即就能實施，目前計劃是下半年才能成行。

2月15日，巴基斯坦東部旁遮普省奧卡拉地區有大量蝗蟲肆虐。（新華社）

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浙江紹興當地媒體《越牛新聞》的報道聲稱，中國首批預計會出動10萬隻「鴨兵」，並通過空運一天之內抵達巴基斯坦。報道並引述盧立志表示，科學防治蝗蟲可以採用藥物殺滅，也可以採用生物防治，而從環保角度考慮生物防治的好處就更多，「前者滅殺成本高，還會有農藥殘留，後者不僅沒有環境污染，還能修復生物鏈，一舉多得」。此外，幼鴨吃掉蝗蟲並長成後，肉質鮮嫩，「退役」可成為當地居民餐桌上的美味佳餚，帶來經濟收入。報道又提到，10萬隻「國紹1號」幼鴨由諸暨市一間名為「國偉禽業」的公司捐贈。

《澎湃新聞》周四（27日）下午電話採訪盧立志，他表示鴨子滅蝗技術目前已經基本成熟，但是還有許多技術參數、方法尚需實驗予以完善。故此，所謂10萬隻「鴨子軍團」到巴基斯坦滅蝗的的計劃，並不是立刻就能實施，目前的計劃是今年下半年才能夠成行。此外，官媒《環球時報》亦有採訪盧立志，他亦稱巴基斯坦的情況，中國的「鴨子軍團」難以趕及派上用場，「我們的鴨子起碼要等到今年下半年或明年上半年才能過去。現在巴基斯坦治蝗主要還是靠農藥，以生物方法治蝗佔的比重很小，但在慢慢想辦法增加它的比重。」

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值得一提是，中國蝗災防治工作組當地時間周三（26日）在巴基斯坦卡拉奇召開新聞發布會，會上專家組表明巴基斯坦不適合「鴨子軍團」，噴灑化學農藥和生物農藥會將更有利於緊急治理巴基斯坦境內的大範圍蝗災。工作組成員、中國農業大學教授張龍指出，中國自古就有牧鴨治蝗的方法，但只能在蝗災小規模爆發及特殊的地理環境下使用，效果有限。對於巴基斯坦的大範圍蝗災，建議採用緊急措施，例如化學農藥治理和微生物農藥等生物防治。全國農業技術推廣服務中心首席專家王鳳樂更稱，使用用鴨子治理蝗蟲，是部分中國專家的探索性課題，暫時沒有進入政府援助方案。

（綜合報道）