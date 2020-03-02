浙江動物園病死東北虎屍體高價流向野味市場　幕後交易鏈曝光

內地非法交易野生動物問題屢禁不絕。據《錢江晚報》今天（2日）報道，2016年，一隻雌性東北虎在浙江某動物園因大葉肺炎去世後，被當時的馴養繁殖管理人李某塞進雪櫃，為了與經營數個動物園的老闆胡某拉近關係，李某將虎頭和十幾斤虎肉交給胡某。 及後，胡某又將虎頭和虎肉賣給在金華經營野味生意的戴某，戴某再將虎肉轉售給他人用於食用。事件被揭發後，涉案多名人員近日將面臨法律制裁。

報道指，按照國家標準，病死的動物應當通過焚燒等手段無害化處理，或是移交給研究機構製成標本。但是，當時作為馴養繁殖管理人的李某，將東北虎屍體悄悄塞進雪櫃。據李某表示，由於老虎象徵着權力與威嚴，加之國家對此類動物製品管制很嚴，僅僅一顆完整虎牙售價就可高達萬元（人民幣，下同），半公斤虎肉售價達數百甚至上千元。

2019年9月某日，戴某購買貓頭鷹回程途中，被布控已久的警方抓獲，警方在戴某的雪櫃中找到了老虎頭、熊掌、豪豬、娃娃魚和鱷魚肉等。戴某供稱，自己在整個交易鏈條中較下游，一部份動物來源是非法捕獵者；而老虎頭、老虎肉、熊掌等，則都是動物園死去的動物。

熊掌來源自病死黑熊

比起老虎，熊掌的來源則更加離奇，同案犯姜某到安徽某動物園後山遊玩，剛好遇上員工在填埋病死黑熊，姜某提出想收購熊掌，動物管理員為牟取私利，不僅將病死黑熊的四肢砍下，還將之前死亡已冷凍的小黑熊四肢砍下賣給他，姜某又將共14隻熊掌賣給戴老闆。這些珍貴、瀕危動物的屍塊，通過戴老闆又高價流向餐桌。

戴老闆收購並用於販賣的黑熊熊掌。（錢江晚報）

經審查查明，2016年開始，戴某在金華經營野味生意期間，先後從當地的凌某處非法收購野外捕獲的國家二級保護動物貓頭鷹17隻，從胡某、姜某等人處非法收購浙江安吉、安徽蚌埠等地動物園人工繁育的國家一級保護動物東北虎死體虎頭和虎肉、國家二級保護動物黑熊屍體熊掌，從衢州開化非法收購國家二級保護動物鬣羚頭部等，並轉售給他人用於食用，涉案價值共計70餘萬元。

據介紹，此案中戴某、石某等5名被告人屬犯罪情節特別嚴重，根據刑法及相關司法解釋的規定，將面臨10年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產的刑罰。此外，檢察機關已於2月10日對本案啟動民事公益訴訟訴前公告程序。公告期滿，在沒有相關機關或組織提起公益訴訟的情況下，檢察機關將要求戴某等人依法承擔侵害野生動物自然資源的民事侵權責任。

值得一提是，2月24日，全國人大常委會審議通過了《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，禁止和嚴厲打擊一切非法捕殺、交易、食用野生動物的行為。

（錢江晚報）