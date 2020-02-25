【18人被捕】浙江破最大穿山甲鱗片走私案　重逾10噸總值1.1億元

新型冠狀病毒肺炎的源頭，被指與人們肆無忌憚食用野味有關，研究更發現，穿山甲很有可能是新型冠狀病毒的中間宿主。 在浙江溫州，當地偵破一宗最大的穿山甲鱗片走私案，亦是全國去年至今查獲涉案數量最多的同類案件，共計有10.65噸穿山甲鱗片，總值1.1億元（人民幣．下同），交易數量累計更超過23噸。截至2月14日，溫州檢察院共批捕18名疑犯，其中有3人是近日被抓獲。

據了解，溫州警方在去年6月就收到來自溫州海關緝私分局的穿山甲鱗片走私案線索，同年9月發現在廣西某地黑市銷售的穿山甲鱗片，發貨人就是在溫州的姚某和王某。警方在10月底獲得線索，犯罪集團在境外的疑犯蔡某，將安排一批穿山甲鱗片走私入境。

經清點，一共有306個裝着穿山甲鱗片的麻包袋，總重10.65噸。（都市快報）

最終在10月29日，警方在溫州甌海郭溪街道的一個貨物托運部的一輛貨車前，當場將收貨的姚某及王某抓獲，並在貨櫃內發現大量裝着穿山甲鱗片的麻包袋。經清點，一共有306個麻包袋，總重10.65噸。警方發現，該犯罪集團自2018年11月以來，亦曾走私過兩批穿山甲鱗片，重約12.56噸，總共涉嫌走私穿山甲鱗片多達23.21噸，相當於近5萬只穿山甲。

警方表示，蔡某等人在非洲某國采購穿山甲鱗片，然後委托境外專業走私集團，將藏有穿山甲鱗片的貨櫃，混裝在40多個貨櫃中再裝上貨船。貨物先被運送到韓國釜山港，之後再轉送往中國，最後偷偷轉運至溫州甌海。警方稱，此案有完整且專業的跨境走私，涉及海上偷運、碼頭卸貨、國內運輸、境內貨主、銷售下家等多個個環節。

（澎湃新聞）