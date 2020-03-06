【新冠肺炎】陝西醫院領導抗疫補助遠超援鄂人員　正副院長被免職

近日，有消息指，陝西省安康市中心醫院發放抗疫補助，而領導補助高於支援湖北的一線人員。消息在網上引發熱議。 5日，陝西省安康市通報了對此事的調查結果，對該醫院院長、副院長免職，並給予政務記過處分。

據悉，安康市中心醫院是該市新冠肺炎確診患者唯一的集中救治定點醫院。1月20日，市衛健委組建了以該院專家為主的市醫療救治專家組，市中心醫院黨委書記、院長陳文乾為組長，副院長董根文等為專家組成員。截至目前，該院先後收治新冠肺炎確診病例26人，治癒出院25人。

3月2日，市中心醫院公示了《一線疫情防控人員臨時性工作補助統計表》，統計表顯示，醫院領導所獲得補貼，竟高於援鄂醫護，引發網民批評。

此後，安康市成立核查組進駐市中心醫院。經核查，市中心醫院在落實新冠肺炎一線疫情防控人員臨時性工作補助政策時，主要領導、分管領導工作不深入、不細緻，未嚴格按照檔規定執行，對發放範圍、補助時限和補助標準把關不嚴，對專家組中的院領導簡單按全勤計算，其他人員按出勤計算，導致政策執行中出現偏差，造成「院領導抗疫補助高於援鄂一線人員」問題。

依據《中華人民共和國監察法》《事業單位工作人員處分暫行規定》等，該市對負有主要領導責任的陳文乾、董根文予以免職，並給予政務記過處分；對負有監管責任的市衛生健康委員會主任王龍軍予以誡勉；對其他責任人員按照幹部管理許可權交有關單位處理。