【新冠肺炎】騙取16萬口罩善款為女友買鑽戒　上海男判囚6年半

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在內地爆發期間，口罩等個人防護物資短缺，有人利用疫症發「國難財」，趁機抬價或實施詐騙。 周二（3日），上海首宗防疫物資詐騙案宣判，被告人顏男在網上偽裝歸國富豪，謊稱可包機運送口罩，實則騙取募捐者的善款用於揮霍。因犯下詐騙罪，顏男被判處有期徒刑6年6個月。

本案通過網上庭審方式進行審理。（上觀新聞）

綜合內媒報道，上海市閔行區人民檢察院指控，2020年1月下旬，被害人魯某通過微信朋友圈發布求購一批防疫口罩進行募捐。顏某偽裝成歸國富豪身份，通過微信聯繫魯某，謊稱其在美國有大量3M品牌N95型號口罩貨源，並可包機運輸回國，從而騙取魯某信任。後雙方約定被告人顏某以166萬餘元（人民幣，下同）的價格銷售2700箱（每箱40個）3M品牌N95型號口罩給被害人魯某。

1月29日至2月1日，魯某陸續向顏某支付16萬元，同時在顏某的要求下購買一部iPhone 11 Pro Max手機（價值12699元）一併作為定金。

及至2月3日，顏某謊稱，該批口罩已到達北京市大興國際機場，向魯某索要尾款人民幣140餘萬元。魯某請求顏某告知運輸航班號並表示見貨後支付尾款，顏某拒不提供航班號。至此，魯某發現上當受騙遂至公安機關報案。

案件周二通過全程網上庭審的方式開庭。庭審中，被害人魯某出庭作證時稱，顏某自在美國有一個大的家族，已經與3M公司簽約。顏某除了與魯某協商好口罩的品牌、規格、數量以外，還承諾將口罩用自家私人飛機免費運送過來，因此不會受禁航的影響。

而顏某母親在庭前調查中稱，顏某在美國沒有固定工作，家中沒有積蓄，只能靠老兩口的退休金賠償顏某揮霍的詐騙款。而顏某妻子是在美留學生，在美國與顏某戀愛結婚。

顏妻的證言顯示，自己與顏某的孩子出生後，2019年10月才發現顏某沒有工作，戀愛結婚期間向她展示的房子、車子都是他人的，幫她辦理的美國綠卡經當地銀行核驗也是假的。顏妻稱，已經向美國法院申請離婚，但因顏某返回中國未完成離婚手續。

案發後，公安機關調取了顏某名下所有銀行賬戶，發現其總計資產僅有1.8萬元人民幣和2000美元。在詐騙魯某16萬元後，顏某很快揮霍一空，給在國內的女友購買了鑽戒、護膚品等禮物，由魯某出錢購買的iPhone手機也贈予女友，其女友甚至以為魯某是顏某的助理。

同時，顏某前科劣跡較多，2013年8月，顏某因無證駕駛被上海靜安公安機關行政拘留五日；2016年8月，因涉嫌吸毒被廣東南雄公安機關行政拘留15日；2016年9月，因犯危險駕駛罪，被廣東南雄法院判處拘役2個月，並處罰金；直至本案案發，顏某於2020年2月12日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

公訴人宣讀起訴書。（上觀新聞）

公訴人認為，顏某詐騙罪的犯罪事實清楚，證據確實充分，足以認定。關於本案的社會危害性，公訴人指出，本案發生在疫情嚴峻期間，性質惡劣，不僅給被害人造成較大的經濟損失，更是一定程度上擾亂了疫情防控秩序。被告人顏某本無正當職業，以富商的形象虛假售賣，詐騙他人錢款數額巨大，破壞了社會的安定團結，具有嚴重的社會危害性。

公訴人還認為，顏收到定金後隨即揮霍消費，到案在偵查階段以及審查起訴階未如實供述本人犯罪事實，且至今未對被害人做出任何經濟補償，不具備任何從輕或者減輕情節。被告人顏某犯詐騙罪，既遂金額17萬餘元，未遂金額140萬餘元，屬數額特別巨大，與詐騙既遂在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情從重處罰。同時根據兩高兩部規定，妨害疫情防控的各類違法犯罪應依法嚴懲。

最後，法庭當庭宣判，對顏某被判處有期徒刑6年6個月，並處罰金5萬元。

（澎湃新聞／上觀新聞）