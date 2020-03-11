【新冠肺炎】聞「湖北人」色變　安徽馬拉松比賽禁湖北籍報名惹議

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，重災區湖北省早前不但動輒每日新增數千宗確診病例，同時其他省區市的確診病例亦紀大多數與湖北省有關，一時間令不少民眾聞「湖北人」色變。 在安徽黃山市歙縣，當地馬拉松組委會近日發出公告，表明「因特殊時期湖北籍不接受報名」。組委會涉嫌歧視湖北人的做法引起巨大爭議，最終當天下午就要發聲明道歉。

歙縣馬拉松組委會在周二（10日）發布公告，指「2020黃山．歙縣新安江山水畫廊國際馬拉松」將於5月17日舉行，並且即日起啟動報名程序。惟公告中有一欄「特別說明」，指出「因特殊時期湖北籍不接受報名，其他報名運動員需要提供健康碼或新冠健康證明」。

公告中有一欄「特別說明」，指出「因特殊時期湖北籍不接受報名」。（網上圖片）

組委會的公告引起網民熱議，不少人都批評是歧視湖北人，「湖北人民怎麼了，他們在疫情期間遭受了不少苦難，到頭來連健康的湖北人都不能參加比賽，組委會的良心不會痛嗎」、「如果限制湖北籍，那對於一些在疫情期間根本沒有回過湖北的跑者來說，太不公平了」、「既然選擇了用醫學上健康或者大數據檢測健康的方式來報名，那麼為甚麼又要特意用地域劃分的方式再規定一個禁止報名的人群」。

引起爭議後，組委會當天上午就撤回「特殊說明」，並於傍晚再發出一份道歉聲明，指有關的規定是出於對選手安全的考慮，別無它意，至於新的方案及規程，將會經組委會審定後再正式對外發布。

歙縣馬拉松組委會事後發聲明道歉。（網上圖片）

對此，上海體育學院副教授陳國強在接受傳媒查詢時指，歙縣馬拉松組委會的做法不可取，「做好報名後跑者的身體健康跟蹤和安全檢查，比以特殊方式限制報名來得更切實一些」。不願具名的體育賽事公司負責人則稱，報名確實是需要慎重考慮的事情，就算賽事放在下半年，依舊要考慮到疫情潛在的風險，「我們會接受所有的報名，對於未通過健康標準的跑者，會考慮勸退和退款。但如果疫情還有影響，將有效名額延期到下一年。」

（澎湃新聞）