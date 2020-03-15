【新冠肺炎】武漢女自稱志願者代買食物　倒賣儲備凍肉賺逾倍差價

因應新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情爆發，湖北武漢市封城至今已一個多月。由於當地社區封閉式管理，居民不能出門購買物資，很多時都需要依靠志願者購買。

近日卻有人舉報，當地一名女子自稱「志願者」組建團購群，名義上為社區居民購買物資，實際上卻是高價倒賣，差價更逾一倍。

武漢社區封閉式管理，居民不能出門購買物資，很多時都需要依靠志願者購買。（中新社／示意圖）

有武漢居民在網上寫信向各級領導投訴，稱他所住的江漢區漢興街香緹美景小區，一名年約30多歲、網名「小小的太陽」的女子自稱「志願者」組建團購群，為居民購買物資，但實際上卻是倒賣儲備凍肉，賺取逾倍差價。

投訴者稱，「小小的太陽」不公開每斤肉類的價格，只以「份」來計算，並舉例道，3月3日開始，政府發文儲備凍瘦肉7元（人民幣，下同），五花肉12元，排骨17元，但「小小的太陽」卻以48.5元的價格，售賣一份兩斤的五花肉，即平均24.25元一斤，較政府公開價格貴一倍；又有居民向她買3.2斤排骨，價格118元，即36.9元一斤，同樣是政策價格的兩倍以上。而當地中百超市只賣15元一盒的特價促銷蛋黃酥，「小小的太陽」卻按30元一盒的價錢售賣。為了隱瞞售價，商品上面的價格標籤更被她撕掉。

投訴者指，當時肉實在難買且貴，不少人願意從「小小的太陽」處買肉。（中新社／示意圖）

望當局加強民生物資供應

投訴者指，當時肉實在難買且貴，居民也沒有問多少錢，就直接從「小小的太陽」處買來了。但「小小的太陽」一直不說從那裡買肉，而他們拿到手的肉，沒有外包裝、防疫證明和價錢標籤，擔心肉品是低價問題豬肉。「如果是從哪裡弄來的低價問題豬肉，每位居民家裡都是上有老，下有小，如果吃出問題來了，誰負責？」

他又希望當局能加強民生物資供應，「有這麼多的居民上當買高價商品，是因為我們實在是買不到低價商品，甚至連高價商品也難以買到，所以在她這裡買了，讓她賺了錢，還對她無比感謝，如果能有很通暢的渠道買到價格合適的商品，我們又何必如此？」

武漢封城至今已逾50天。（中新社）

官方：已責令退還差價並立案調查

事件在網上曝光後，當地政府介入調查。今日（15日）下午，江漢區政府通報指，「小小的太陽」真名稱鮑，並非志願者，而是為求牟利建立團購群。市場監管部門已對其立案調查。

通報稱，為方便服務居民團購，社區網格員為鮑某發放了志願者服裝，並出具進出小區證明。但鮑某在未告知社區網格員情況下，自建「優惠豬肉蔬菜」團購保障微信群，進行肉、蔬菜、零食等生活物資轉賣經營活動。市場監管部門已依法責令鮑女立即無條件退還差價給各位參加團購業主，並對其立案調查，將嚴肅追究其責任。