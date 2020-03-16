【新冠肺炎】河北53歲農婦騎三輪車回家　被封村鋼繩割喉慘死

內地多地因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情實施封閉式管理，不少農村採取「封村」措施。在河北省衡水市一條農村，卻有農婦騎三輪車回家時，撞上「封村」鋼繩後割喉慘死。

在河北省衡水市一條農村，有農婦騎三輪車回家時，撞上鋼繩後割喉慘死。（紅星新聞）

綜合內地傳媒報道，事發於3月12日早上，河北衡水市景縣王莊村的53歲農婦王志雲騎電動三輪車到集市上賣菜，中午回家經過鄰近的孫德廂村村口時，撞到橫在路口的一根鋼絲繩，並導致她割喉慘死。但沒人知道她為何進入孫德廂村，可能只是找捷徑回家。

孫德廂村的村支書劉某某稱，正月初二（1月26日）接到上級要求防控疫情的通知後，他們便開始封村閉戶，並設置防控點，將鋼絲繩一邊拴在樹上，另一邊用鎖鎖住，離地一米多高，並掛上一塊寫著「禁止外來人員入村」的警示牌。

他表示，事發當時村的值班人員騎著自行車巡查時，看到王志雲騎三輪車過來，就朝她揮手讓她停下，可能是沒看見，她就直接開過來，然後就出事了。醫護人員到場後，發現王志雲已經死亡。

在河北省衡水市一條農村，有農婦騎三輪車回家時，撞上鋼繩後割喉慘死。（紅星新聞）

王志雲的弟弟王先生稱，她的脖子上有鋼絲繩的印記，頭部有血，其死亡讓家庭飽受打擊，「她大女兒去年畢業，剛參加工作，人在武漢回不了家，我們也沒有告訴她，小兒子今年16歲，還在上高中。」

孫德廂村提出賠償18萬人民幣，但死者家屬沒有同意。王志雲對此表示，孫德廂村私設路障，在路兩邊一人高位置拉鋼絲繩，沒人值班，重大安全隱患不及時撤除，致使王志雲死亡，應該依法追究孫德廂村方面相應責任。事件不光關乎賠償的問題，「我們更想追責。」

劉某某則稱，目前還未接到解除封閉式管理的通知，至於擔責方面，還要等待警方的認定結果。據了解，2月6日，衡水市發布通告稱，所有社區（村莊）一律實行封閉式管理。2月26日，衡水市疫情防控指揮部再次通告要求所有社區（村莊）繼續實行封閉式管理。