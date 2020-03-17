【新冠肺炎】內媒稱海外華人返國「萬里投毒」　胡錫進批語帶歧視

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，大批海外華人近日回國避疫，內地境外輸入病例持增長趨勢。其中還出現了瞞報謊報、拒絕集中隔離、對隔離條件提出無理要求的華人，引發眾怒。對此，西藏拉薩市廣播電視台主持人周一（16日）在「拉薩新聞」中批評稱，「祖國建設你不在，萬里投毒你最快」，獲得不少網民支持。 不過，官媒《環球時報》總編胡錫進就認為，上述語句有明顯的歧視意味，主流媒體宣揚這種口號非常不妥。

拉薩市廣播電視台在其官方賬號上發布的一則短片走紅，主持人狠批個別回國華人不配合入境防疫措施，更指他們是「萬里投毒」。（影片截圖）

綜合內媒報道，拉薩市廣播電視台一名男主持人，16日晚在節目上細數連日來全國各地出現的回國華人不配合防疫措施的新聞，怒斥這些人是自私自利的「巨嬰」，「只知道向國家和政府一味索取，沒有為祖國人民作出任何貢獻，還挑三揀四自帶莫名的『高等人』優越感。」

該主持人說的「祖國建設你不在，萬里投毒你最快」更成為了金句，引起到網民共鳴，他們紛紛表示不能因為部分歸國華人不配合防疫工作造成漏洞，將全國人的努力前功盡棄。

胡錫進反對「萬里投毒」的口號，希望主流媒體「口中留義」。（資料圖片）

胡錫進周二（17日）在微博評論此事稱，他反對這樣的口號由中國主流媒體宣揚，認為非常不妥。他表示，在回國避疫的華僑中有少數人隱瞞病情，或者提出不合理的要求等等，應當批評，但不能用他們「萬里投毒」這樣的尖刻語言來說他們，「這句話包含明顯的歧視，中國主流輿論應當與之保持距離」。

胡錫進還說，一些中國人前些年出於種種原因赴海外謀生打拼，這是他們的權利，並稱他們還向國內親人匯回很多外匯，客觀上支援了家鄉的建設，不能夠用一句「家鄉建設你不在」來概括海外華人華僑與祖國及家鄉的關係。而且各個國家都不會在這個時候對本國在外僑民關閉回國大門，中國不能在這方面做世界上的第一例。

他又強調，保持理性非常重要，懇請主流媒體和網上意見領袖們都筆下留情，口中留義。

（綜合報道）