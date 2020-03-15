內地網民發起「模仿胡錫進」　胡親自發文參賽　評論：只有60分

近日內地有網民發起了模仿官媒《環球時報》總編輯胡錫進寫評論的「大賽」，甚至有網民設計出「胡編生成器」，輸入關鍵字即可自動生成一篇胡錫進式的評論。胡錫進14日（上周六）在微博表示，「倒是覺得一些人少罵點國家，拿老胡開涮，消耗能量，而且是『徵文比賽』，這麼文明，好多了」，甚至發表「參賽文」響應網民的比賽。

胡錫進經常就中外各大小事發評論，部分言論更曾引起爭議。胡錫進在微博稱：「我倒是覺得一些人少罵點國家，拿老胡開涮，消耗能量，而且是『徵文比賽』，這麼文明，好多了。要擱有的人，遇上這事，說不定嚇尿了，但老胡是老江湖了，碰到『鴻門宴』啥的，我特別善於先敞開肚皮又吃又喝，然後瞄個空子溜掉。」胡錫進又提醒：「不過鬧歸鬧，注意別違法啊。可別真的假借老胡之名，散布虛假信息，到時候老胡可不幫你背鍋埋單。」

胡錫進14日（上周六）在微博表示，「倒是覺得一些人少罵點國家，拿老胡開涮，消耗能量，而且是『徵文比賽』，這麼文明，好多了」。（網頁截圖）

胡錫進發表的「參賽文」題為《小區回來了一對老外夫妻》。以下為全文：

北京市某小區回來了一對老外夫妻，他家門上立刻被貼上告示牌：居家隔離，3月13日至3月27日。鄰居中出現騷動：這是哪國回來的，不會是意大利吧？

防止疫情境外回流已是中國抗疫的關鍵方向，首都北京又是這個國家國際化程度最高的城市之一，哪個大點的小區裡沒幾個外國人？我們既要抗疫，又不能抗著抗著搞成閉關鎖國了。有外國人進入中國國境，最後又落到我們的小區裏，這樣的事情我們總得面對。

現在從境外重點疫區來的無論中國人外國人一般都是集中隔離，但也有一些人非重點疫區來的進入了社區居家隔離。老胡覺得，北京市民需要有樓裡住著幾個新回來的老外，我們與他們隔牆而居的膽量。別小區出現幾個推著旅行箱的外國人，我們就嚇尿了，那樣太沒出息了。

不過（請注意，胡錫進文章裡經常有「不過」「但是」等轉折詞），社區工作者和小區物業得高度負起責任來，外國人居家隔離必須得是真隔離。朝陽群眾需要一視同仁，對老外履行居家隔離義務的予以監督。可不能因為他們是外國人，就抹不開面子，對他們網開一面。那不等於是在防疫的特殊關頭給他們「超國民待遇」了嗎？

最後我要對那對新回來的外國人夫婦說：請入境隨俗。中國和北京的防控比你們家鄉肯定要嚴格，也因為嚴格，所以這裏的疫情迅速被控制。這裡是真防疫，不是「佛系防疫」，請你們務必遵守這裏的防控法規，配合社區管理，與北京人同舟共濟，也共享平安。

你們如果做得好，既能讓老胡省一篇評論，也能老胡bot少費心一次模仿。（文章完結）

網民熱議：

「不像老胡」

「模仿成績60分，因為比起老胡本胡，形似神不似。缺少了連貫的氣韻。」

「哈哈哈，心態真好。」

「胡總的文筆語法我估計當今應該沒有人能模仿出來，我期待能有網友寫一篇環時的社論。」

「模仿的不是很好，比著老胡的文筆和思想還是差不少」

（綜合報道）