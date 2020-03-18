罵中國人「牆內的豬」捱批　美籍華人蔣逸文辭任上海四重奏提琴手

美籍華人演奏家、上海四重奏二提琴手蔣逸文近日被指在微信朋友圈罵中國人是「牆內的豬」，引起內地網民不滿和反感。雖然蔣逸文隨後向公眾道歉，但其團隊已要求他辭職離開。而本來聘用蔣逸文任小提琴教師的天津茱莉亞學院，後來亦宣布解除他的聘用合同。

蔣逸文在朋友圈的言論被指是侮辱華人。（微信朋友圈）

微信公眾號「酌樂古典」周三（18日）刊文稱，上海四重奏（Shanghai Quartet）的美籍華裔第二小提琴演奏員蔣逸文（Yi-Wen Jiang）在其微信好友劉韻傑的朋友圈下評論說「據說墻內的豬看不了」。文章還指責蔣逸文的不當言論已經涉及「嚴重污名化他的故國同胞」。

根據文章介紹，蔣逸文出生於北京的一個音樂世家，父母都是職業音樂家，他22歲時已經參加過多個國際音樂節，並為中國唱片公司錄製過唱片。蔣逸文作為作曲家，也為弦樂四重奏和其他樂器改編過50多首作品。

而上海四重奏於1983年在上海音樂學院成立，由第一小提琴李偉剛、第二小提琴蔣逸文、中提琴李宏剛和大提琴尼古拉斯．薩瓦拉斯（Nicholas Tzavaras）組成。自2002年起，成為美國新澤西蒙特克萊爾州立大學約翰J．卡利音樂學院的常駐四重奏，每季度定期在歐洲、北美和亞洲的主要音樂中心巡演。

上海四重奏近年來經常在國內巡演，辱華事件發生後，蔣逸文（右一）已經離團。（網上圖片）

此外，文章還提到，蔣逸文近年隨上海四重奏近年來經常在國內巡演，若非受到新冠病毒肺炎疫情的影響和重創，本月中及下月中下旬，上海四重奏本應該是正處於最新一輪的國內巡演當中。

因此文章批評蔣逸文，「一邊賺著國內觀眾的錢，一邊在朋友圈公開謾駡國內（牆內）的人是豬，這一失智愚昧的小人言行，完全就可以稱之為是喪失底線、道德淪喪、吃裏扒外、忘恩負義。」

事件曝光後引起網民熱議，蔣逸文周二（17日）在朋友圈發出道歉聲明，稱自己「面對國人譴責，心中深感愧疚」，他還說將對過去的一切錯誤言論深刻反省，「向全國人民表達最深切的歉意」。

及至周三凌晨，上海四重奏一提琴手李偉綱發表聲明，表示在同胞如此艱難的時刻，蔣逸文最近侮辱性的言辭是完全不能接受的。「我們嚴厲譴責他的不負責任的言行並向公眾誠懇道歉。上海四重奏已經要求他離開，他的辭呈已經生效。」

目前在上海四重奏的官網上已找不到蔣逸文的資料。此外，天津茱莉亞學院也宣布解除蔣逸文的聘用合同。

蔣逸文的好友劉韻傑也因辱華言論被批評。（網上圖片）

至於蔣逸文的好友劉韻傑（Jay Liu），是三藩市交響樂團中提琴聲部副首席、三藩市音樂學院中提琴專業教授、中華青少年交響樂團（NYO-China）中提琴專業導師。劉韻傑近日也因為在Facebook上稱新型冠狀病毒由「中國製造」和「Made in China」而遭到批評。

中國音樂家協會交響樂團聯盟對此發出聲明強烈譴責，指劉韻傑的不正當言論醜化、侮辱了中華人民共和國的國旗。中華青少年交響樂團則稱劉韻傑已退出該團，不再擔任中提琴導師一職。

（綜合報道）