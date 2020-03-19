酒企成功註冊「王者榮耀」商標　騰訊狀告國家知識產權局

因為不服國家知識產權局核准貴州一間酒業公司將「王者榮耀」四個字註冊為商標，騰訊公司對其作出起訴。北京知識產權法院周三（17日）在網上開庭審理這宗案件，目前未有審理結果。

《王者榮耀》是騰訊開發並運營的手機遊戲。（視覺中國）

據了解，早在2018年6月，騰訊科技（深圳）有限公司對貴州問渠成裕酒業註冊的「王者榮耀」商標提出無效宣告請求，指商標侵犯了騰訊公司在先著作權，與騰訊公司的「王者榮耀」商標構成類似商品上的近似商標，易使公眾誤認，請求國家知識產權局對問渠成裕酒業的「王者榮耀」商標宣告無效。

惟國家知識產權局不支持騰訊的訴求，認為兩個「王者榮耀」既不構成類似商品上的近似商標，也不構成著作權侵犯，同時亦不構成《商標法》帶有誇大宣傳和不正當競爭的行為。

國家知識產權局裁定之後，去年11月。騰訊直接向北京知識產權法院提起了訴訟，希望能推翻第一次裁定的結果，國家知識產權局和問渠成裕酒業均成為被告。案件於本周三正式開庭。

騰訊不服國家知識產權局核准問渠成裕酒業成功註冊「王者榮耀」商標。（視覺中國）

在庭審中，騰訊方面主張，《王者榮耀》遊戲是其開發並運營的遊戲，自2015年10月推出即成為app store下載排行榜第一名的軟件，關注熱度極高，獲得過不少獎項，具有較高知名度。

同時，騰訊方面稱，《王者榮耀》在飲料、餐飲等與訴爭商標核定使用商品關係密切的領域進行了積極開發和合作，遊戲的受眾群體與飲料、酒精飲料、餐飲等相關領域的受眾高度重合。

騰訊方面認為，涉案商標作為商標註冊使用在相關商品上，容易導致相關公眾誤認為其經過騰訊公司的許可或者與騰訊公司存在特定聯繫，損害了騰訊對遊戲《王者榮耀》的作品名稱所享有的在先權利。

騰訊方面還主張，涉案商標的註冊具有明顯惡意，除訴爭商標外，第三人還申請了一系列包含「王者榮耀」文字的商標，具有搶注商標並牟取不正當的商業利益的意圖。綜上請求撤銷被訴裁定，並判令被告重新作出裁定。

國家知識產權局不同意騰訊公司的起訴請求。（資料圖片）

對此，國家知識產權局辯稱，不同意騰訊公司的起訴請求，堅持早先所做的裁定意見。目前案件還在審理過程中。

據悉，騰訊法務在內地互聯網業內被公認為最強大的團隊之一，自2013年以來創下29次訴訟不敗的驕人戰績，被外界稱為「南山必勝客」（註：騰訊總部在深圳南山區）。

歷史上，騰訊法務部曾經多次打贏王者榮耀「保衛戰」。據估算，騰訊法務部在2015年僅依靠「王者榮耀」維權，一年就獲得了人民幣3000萬元以上的賠償。

（觀察者網）