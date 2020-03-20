中國84艘巨輪赴海灣抄底原油？　內媒：假消息

海外疫情的蔓延疊加產油國不斷升級的增產角力，令油市雪上加霜，國際油價在3月18日刷新近20年來新低。早前有網絡消息稱，中國84艘巨輪組成全球最大船隊直撲海灣搶購石油。不過，《澎湃新聞》調查後指出，這一消息是假新聞，雖然近期確實有中國油輪前往中東，但數量遠不及84艘。

有關84艘巨輪集體買油的網文在3月18日被內地網民瘋傳，源頭是因為該文當天在某權威行業協會網站上發佈（目前已被刪除），而此文最早則發佈在一個自媒體公眾號上。文中稱，「國外媒體卻忽然發現，30萬噸級的巨型油輪數量奇缺，土豪油霸沙特想租都租不到，而中國坐擁最大巨型油輪船隊，共計84艘，目前已集體拔錨起航，直撲沙特港口而去」，「據中國海事融媒體的最新視頻資訊顯示，一天前，全國各港口的VLCC（The Very Large Crude Carrier， 超大型油船）集體拔錨，開始了搶油行動。」

但所謂的「中國海事融媒體」並不存在，後來與該文一同流傳於網路影片，使用的是舊影像資料拼湊而成。

而VLCC「集體拔錨起航」的說法，也遭到了航運界媒體的反駁。網站《航運界》稱，「一般地，一艘載重噸在30萬噸級的VLCC長度可超過300米，寬度可達60米。這麼一個龐然大物、海上巨擘，要用視頻拍攝從港口拔錨啟航的畫面，除非在天上，諸如乘坐直升機或者使用無人機。而能夠拍攝到『84艘船從各大港口集體拔錨啟航』的壯觀畫面，估計只能用衛星了。」

《澎湃新聞》指，目前國內大約擁有120艘VLCC，不過，原油貿易模式、VLCC運行模式決定了，80多艘超級油輪此刻從國內齊齊開赴中東不現實。

目前油價大跌、油市供應氾濫，確實有部分VLCC趁低油價去「搶油」，不過數量不多。國金證券提供資料顯示，截至3月18日，共有14艘VLCC空載駛往產油國港口：其中，去往中東地區的為12艘，去往安哥拉的為2艘；預計約有10艘滿載的VLCC正在駛回中國港口，考慮到單艘船往返一次中東的時間超過一個月，所以這些船更大可能性是常規的運輸作業；整體上，資料顯示，目前前往「搶油」的VLCC確實有所增加，但是並沒有達到顯著的水準。類似的，對中遠海能旗下的船隊也可以進行跟蹤分析。