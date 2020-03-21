貴州婦抗疫回家　目睹2歲女兒頭中5刀慘死　兇徒大嗌「報復社會」

貴州貴陽清鎮市近日發生一宗隨機殺人慘案，19歲的楊姓男大學生突然情緒失控，手持菜刀衝落樓斬死同屋苑的一名2歲女童，行兇後還大叫「我不是弱者，我要報復社會」。在場的女童母親目睹女兒遇害過程嚇到崩潰，據悉她是抗擊新冠肺炎的工作人員，此前一直在前線加班，難得回家與女兒團聚卻遭遇此慘案。兇徒楊男目前則已被刑事拘留。

殺害2歲女童的兇手楊男被警方逮捕。（網上圖片）

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事發在3月15日下午，楊男因病休學在家，楊男父親發覺兒子的情緒起伏不定，便主動關心近況，楊男透露先前在學校與同學、老師相處不睦，校園生活不愉快。楊父得悉後打電話與學校溝通，此時楊男突然情緒失控，從廚房拿起菜刀就直接衝出家門，跑到屋苑樓下時，斬傷正在玩耍的2歲女童。女童頭部受重傷，送院搶救無效死亡。

據報道，當時女童母親也在場全程目睹女兒遇害過程。而女童父親事後也在朋友圈悲痛還原全程：

「他（楊男）手提菜刀，從女兒的媽媽身後繞向孩子，以最快的速度把孩子猛的按倒在車上，把菜刀猛烈揮向孩子的頭部」、「我的長期在抗疫一線加班的妻子，目睹這短短幾秒的驚天慘狀，我兩歲的女兒頭部被連砍5刀，刀刀致命，我女兒當場躺在血泊之中」、「他（楊男）的憤怒宣洩了，還喪心病狂地高呼『我不是弱者，我要報復社會』，驚恐萬狀的妻子呆若木雞地站立在女兒的身旁，我可愛的女兒於18點12分永遠離開了我們」。

女童父親又痛斥兇徒「心毒如蛇蠍，兇殘如猛獸」，「你（楊男）這該死的，你家中的事，你的不平與我，與我家何干。相信在這公平的社會中，在法制的社會裏，罪惡一定會受到應有懲罰。」

貴陽公安局通報案件情況。（微博）

（綜合報道）