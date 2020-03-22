內蒙古38歲女醫生遭病人刺至重傷　腎臟破裂或需切除

近日，內蒙古自治區鄂爾多斯市中心醫院一名38歲女醫生為患者治療時，被對方刺傷。目前被刺女醫生意識清醒，生命體徵平穩，疑犯已被當地警方刑事拘留。內媒報道指，被刺女醫生由於腎臟破裂，部份腎臟或需切除。

鄂爾多斯市中心醫院微信公號21日發布的情況說明稱，被刺女醫生是該院東勝部血液淨化室主治醫師，於3月19日中午在為患者王某某做透析準備時，被患者王某某持刀刺傷。

當地警方21日的通報則指，疑犯為50歲男子王某某，無業。目前被刺女醫生意識清醒，生命體徵平穩。疑犯王某某現已被警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

內媒《紅星新聞》早前報道指，被刺女醫生湯萌左上臂、胸部、腹部多處受傷，「當時出現休克，胸腹部增強CT顯示雙下肺膨脹不全，左腎破裂，腎部血腫，經搶救目前生命體徵平穩，但未脫離生命危險」。醫生解釋稱：「因為腎臟破裂了，還伴隨血腫，但能通過輸血控制血壓，所以目前不考慮開腹探查，把血腫清除之後，如果損傷腎臟的話左側腎臟就要被清除。」

湯萌是該院東勝院部腎臟內科（風濕免疫）主治醫師，擅長各種腎臟疾病的診治，曾成功搶救多例藥物中毒及多臟器衰竭。而疑犯則為一名腎衰竭病人，約五六年前就開始長期在鄂爾多斯中心醫院東勝院部做透析。

湯醫生的同事表示，湯醫生性格開朗、有愛心，「人非常好」。事發之後，醫院的同事們都很驚訝，因為「湯醫生跟這個刺傷她的患者平時關係還不錯」。湯醫生的同事表示，現在湯醫生仍在深切治療部，她的丈夫一直在醫院陪伴。

（綜合報道）