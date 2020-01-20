北京再現暴力傷醫事件　朝陽醫院3醫護人員1病人遭男子用菜刀斬傷

繼北京民航總醫院一名女醫生遭病患家屬持刀刺頸致傷重去世後，1月20日（周一），北京朝陽醫院也出現暴力傷醫事件。

據當地警方通報及媒體報道，1月20日下午，北京朝陽醫院門診樓內一男子持菜刀傷人後逃離。朝陽分局民警在醫院安保人員的配合下迅速將該男子（崔某，36歲）拘捕。目前，三名受傷醫護人員及一名受傷病人正在醫院接受治療，暫無生命危險。疑犯已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

據報道，其中一名陶姓醫生受傷最為嚴重，後腦勺、胳膊多處被砍傷。陶姓醫生據指是眼科副主任陶勇。公開資料顯示，陶勇是眼科學博士，曾留學德國，畢業於北京大學醫學部，是朝陽醫院主任醫師、教授、博士生導師，現任北京朝陽醫院眼科副主任。

北京朝陽區民航總醫院去年12月24日發生患者家屬殺醫慘案，女醫生楊文遭病患家屬持刀刺頸致傷重去世。（資料圖片）

就在稍早前，1月16日，北京民航總醫院殺醫案一審宣判，被告人孫文斌獲死刑，此前其在急診科持刀行兇致女醫生死亡。北京民航總醫院發生的殺醫事件引發內地社會的極大關注。隨着當時閉路電視和諸多細節流出，內地各界紛紛發聲譴責兇手。

據了解，從2010年到2014年，內地醫療機構醫患糾紛事件年增幅在64.3%以上，醫學雜誌《刺針》（The Lancet）的一位編輯稱，「中國的醫生正身陷危機」。悲痛過後，人們更加關心的是如何減少這樣的悲劇發生。

法律的威懾是其中一環。2019年12月28日，中國《基本醫療衛生與健康促進法》表決通過。其中明確指出：禁止任何組織和個人威脅、危害醫療衛生人員人身安全，侵犯醫療衛生人員人格尊嚴。此外，最高檢《檢察日報》也發文稱，暴力傷醫事件頻發，亟須醫院安保升級。

值得一提的是，在北京殺醫案後，廣西南寧市第二人民醫院安裝了安檢門，推出「先安檢，後看病」措施。而在醫院試運行安檢規定的第一天，就查獲各類刀具10多把，包括1把管制刀具。緊隨其後，陝西省人民醫院也為醫生配備了報警手環。除了上述兩地部分醫院加強安保措施外，江蘇、四川等地也曾關注升級醫院安保措施。