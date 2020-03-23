【有片】廣深高速公路油罐車翻側起火　車Cam揭司機玩手機嗑瓜子

周日（22日）上午9時左右，在G4廣深高速公路的深圳市寶安路段，一輛裝有95號汽油的油罐車發生翻側起火事故，現場被巨大的黑煙籠罩。至9時50分左右，油罐車明火被完全撲滅，所幸事故沒有造成人員傷亡。 事故發生後，交警為調查肇因查看車Cam時發現，事發前司機范某不僅愜意玩手機，還嗑瓜子、抽煙，其分心駕駛或是釀成事故的主因。

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深圳交警公布的調查結果指出，22日9時5分左右，范某駕駛牽引車拖拽另一車由北往南行駛在廣深高速公路上時，遇前方車道內一輛小型越野車緩慢行駛，范某未能及時發現並提前減速避讓，而是臨近時才緊急向左避讓，導致車輛與道路中間欄杆碰撞後側翻，引起所運載的汽油洩漏着火。

由於汽油洩露着火，引起事發路段橋下一輛小型私家車燃燒損壞。事故造成牽引車、拖掛車輛、小型私家車受損，道路設施損壞。現場交警控制住油罐車司機范某，並對范某進行呼氣式酒精測試檢測，未測出酒精。

隨後，交警調取車Cam對事故成因進行下一步調查時發現，事故發生前10分鐘，范某頻繁使用電子設備收聽、回覆語音消息，並不時低頭觀看手機屏幕。事故發生前5分鐘，范某愜意地磕瓜子，還將瓜子皮拋到車窗外。事故發生前2分鐘，范某開始抽煙並遮擋車Cam。事故發生時，范某還在抽煙。目前，事故仍在深度調查中。

（南方都市報）