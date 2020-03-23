新冠肺炎．有片｜泰國返國女子拒隔離大鬧重慶機場：我每天要回家

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，昨日（22日），一段「疑似從泰國回國女子大鬧重慶機場」的影片引起網友熱議。在影片中，該女子稱自己從泰國落地上海，由上海轉機重慶，但她拒絕隔離並「爆粗」與防疫人員爭執，隨後該女子還與一旁仗義執言的旅客發生口角。

內媒報道指，在影片中，防疫人員解釋，泰國屬於疫情輸入重點國家，必須隔離。女子拒絕隔離，稱每天要回家，「我要告你，我絕對不會去，你這個大傻X」。這名女子稱自己是上海市民，從泰國回來，11日回到上海，後轉機重慶。上海給她發了綠碼，但她拿不出任何證明文件。

該女子首先辱罵相關的工作人員和隔離人員，並且聲稱是工作人員首先辱罵她。然而，這假話被旁邊的女子直接揭穿。而後這女子羞惱成怒，直接大罵，「這幫傻X們，一個都罵不過我」。不過旁邊的女子並沒有與她爭執下去。

根據重慶入境隔離政策，重慶對從日本、韓國、意大利、伊朗、法國、德國、美國、西班牙、瑞士、瑞典、英國、荷蘭、挪威、比利時、奧地利、丹麥等16個疫情嚴重國家入境來渝返渝人員，以及近14天內有上述國家旅居史的入境來渝返渝人員，一律先行進行體溫和核酸檢測。檢測結果異常的，立即送定點醫院按規定進行處置；檢測結果無異常的，按屬地原則由有關區縣（自治縣，以下簡稱區縣）接回並集中醫學觀察14天。

對從非疫情嚴重國家或地區入境來渝返渝人員，一律先行進行體溫和核酸檢測。檢測結果異常的，立即送定點醫院按規定進行處置；檢測結果無異常的，按屬地原則由有關區縣接回並居家醫學觀察14天，納入社區健康管理，不具備居家醫學觀察條件的，實行集中醫學觀察。

網民熱議：

「報警，拷起來就老實了。」

「呵呵，好囂張啊，哪來的勇氣？」

「不想隔離，那你入獄吧。」

「防疫小哥哥好可憐。」

「這種人太沒素質了！」

「惡人會有惡報的。」

（綜合報道）