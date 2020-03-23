【新冠肺炎】武漢零增長數據被指瞞報　官方：數據客觀真實

內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情風暴中心湖北省和轄下武漢市連續數日無新增確診病例，疫情防控形勢持續向好。與此同時，一些質疑聲音傳出，稱武漢多地仍有確診病例，對此武漢官方深夜緊急回應稱「情況不實」。

一篇自稱湖北記者的文章《我最難忘的一天》近日在內地網絡流傳，文中說雖然武漢市公布新增確診為零，但多地仍有確診病人，作者自稱親身經歷病人被官方互踢皮球的過程。武漢市疫情防控指揮部周日（22日）凌晨緊急通報，稱近幾日該市新增確診病例為零，數據客觀真實。

上述網傳文章指出，玫瑰西園社區新增2宗確診病例，麗水康城小區又有新增病例，同濟醫院新增100多宗確診病例，放鷹台社區一劉姓婆婆在湖北省人民醫院就診遭到推諉。

武漢封鎖下的生活。（路透社）

22日凌晨1時43分，武漢市疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組通報：《我最難忘的一天》所披露武漢有新增確診病例的情況不實。

通報稱，針對有關文章反映的問題，經迅速調查核實均非事實。對放鷹台社區劉婆婆一家情況，經查，劉婆婆曾確診入院，治癒後出院。17日出現咳嗽、呼吸困難等症狀，由其女陪同送院，經翌日上午核酸採樣後被安置在留觀病房。當晚核酸檢測結果為陰性。

此外，內地財新網引述知情人士稱，「復陽」的病人也不是新增病例，因為其在之前確診的時候已被統計過一次。

新冠肺炎疫情持續，治癒出院的患者核酸檢測「復陽」的情況引起關注。（資料圖片）

3月以來，武漢及全國多地出現過治癒後「復陽」病例。中國工程院院士鍾南山在3月13日舉行的一次記者會上表示，從病原學感染的角度來說，這些病人本身已經產生了抗體，對病毒有很強的中和殺滅作用。因此，對大多數復陽病人來說，重複感染機率很小，只有極個別沒痊癒的，免疫功能極差，無法排除感染風險。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進22日發表文章稱，隨着境外病例不斷輸入及存在痊癒者「復陽」等情況，中國仍有可能新增本土病例。因此，要防止地方將守住零新增的壓力，轉變成瞞報的動機，對官方信譽造成不可承受的打擊。

內地疫情趨於穩定，湖北連續多日出現零新增病例，但社區感染和院內感染風險仍然存在。而境外輸入新增病例激增，成為中國抗疫最大挑戰。