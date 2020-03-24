【南海爭議】美驅逐艦南海發射導彈？　環球時報：在菲律賓海

美國海軍第七艦隊日前在官方社交平台上宣布，伯克級驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）在實彈演習中發射一枚導彈。對於有指貝瑞號是在南海進行演習並且是美軍首度在該海域發射導彈，內地官媒《環球時報》指出，官方並未具體說明演習地點，並引述其他消息稱實際上貝瑞號是在西太平洋的菲律賓海發射導彈。

美軍的伯克級驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）在實彈演習中發射一枚導彈。（美國海軍第七艦隊Facebook）

貝瑞號的作戰情報中心演習。（美國海軍第七艦隊Facebook）

美國海軍第七艦隊表示，貝瑞號進行實彈演習，期間曾經發射一枚導彈，同時並有舉行作戰情報中心的演習。美國海軍第七艦隊指，今次的演習是貝瑞號以實際行動來支持印太地區的安全與穩定。

台灣的民進黨籍立法委員王定宇其後發文，稱美軍是在南海進行實彈演習，「個人印象中，這應該是美軍首次在這個海域發射飛彈，在中共的大門口進行飛彈實射，是件嚴肅的事件」，甚至稱「據此...中共的內部應該發生了甚麼重大的事情，或是有情資顯示必須升級壓制中共軍隊的動作」。

台媒《中央社》亦有引述台灣國防部智庫國防安全研究院資源與產業研究所所長蘇紫雲的評論，同樣認為美軍不曾在南海進行長距離導彈測試，今次的中程火力展示，對中國來說具有很明顯的意義。蘇紫雲稱，美軍是「超前部署」，『間接傳遞「就算美國目前傳出（新型冠狀病毒肺炎）疫情，印太司令部仍準備好對應任何狀況」』。

惟據《環球時報》指出，美國海軍第七艦隊並未有具體說明舉行實彈演習是在南海，僅是有強調「印太地區的安全與穩定」。報道更引述美國一個國防科技網站的消息，指貝瑞號實際上是在菲律賓海發射導彈。值得一提是，王定宇現時已經修改發文，將「南海」改作「菲律賓海」。

（綜合報道）