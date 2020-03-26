【天網2019】去年以來追回2014名外逃人員　贓款金額多達54.2億元

中紀委國家監委周四（26日）通報，「天網2019」去年以來行動戰果輝煌，共追回2041名外逃人員，其中有4人是「百名紅通人員」、有40人是「紅通人員」，並有860名中共黨員或國家工作人員，共追回贓款金額多達54.2億元（人民幣．下同）通報強調，中央追逃辦今年將繼續進行「天網2020」行動，深入展開職務犯罪國際追逃追贓專項行動。

通報指，除了會持續緊盯未歸案「百名紅通人員」，亦會把近5年內出逃、縣處級以上、涉案金額較大、群眾反映強烈的職務犯罪外逃人員納入掛牌督辦範圍，同時加大對國有企業、金融機構和扶貧民生領域外逃腐敗分子的追緝力度，集中力量展開個案攻堅，致力削減外逃人員的數量。

中央追逃辦今年將繼續進行「天網2020」行動，深入展開職務犯罪國際追逃追贓專項行動。（資料圖片）

據了解，中央紀委國家監委將會同有關部門逐步完善國家監委，在履行引渡、刑協、被判刑人移管等相關反腐敗國際合作法律職責工作機制，實現監察法與相關法律的有效銜接，將改革形成的制度優勢充分轉化為追逃追贓治理效能。中央追逃辦有關負責人介紹，會聚焦外逃人員集中的重點國家，磋商簽署反腐敗合作協議，建立更加高效的雙邊反腐敗執法合作機制，推動建立贓款凍結、沒收、返還合作機制，推動與更多國家簽訂司法協助類條約和金融情報交換協議。

（綜合報道）