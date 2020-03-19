涉受賄、枉法裁判、詐騙　「史上最富法官」張家慧被提起公訴

據最高檢微信公眾號消息，海南檢察機關依法對海南省高級人民法院前黨組成員、副院長張家慧涉嫌受賄、行政枉法裁判、詐騙案提起公訴。張家慧曾被舉報家族資產超過200億元人民幣，去年11月被雙開（開除黨籍及公職），同年12月1日被省人民檢察院第一分院作出逮捕決定。

日前，海南省高級人民法院原黨組成員、副院長張家慧（副廳級）涉嫌受賄罪、行政枉法裁判罪、詐騙罪一案，經海南省人民檢察院交辦，由海南省人民檢察院第一分院向海南省第一中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人張家慧享有的訴訟權利，依法訊問了被告人張家慧，聽取了辯護人意見。海南省人民檢察院第一分院起訴指控：被告人張家慧身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；身為司法工作人員，在行政審判活動中指使、授意他人故意違背事實和法律作枉法裁判，情節特別嚴重；以非法佔有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪、行政枉法裁判罪、詐騙罪追究其刑事責任。

張家慧前夫、政協第七屆海南省委員會原常委劉遠生，於日前因涉嫌偽造公司印章罪、虛假訴訟罪被海南省儋州市人民檢察院批准逮捕。