【新冠肺炎】智能聲控升降機　北京海淀打造「無接觸式政府」抗疫

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，病毒可經由飛沫等方式傳播，而且極易引發聚集性感染。在首都北京，海淀區就利用高科技抗疫，利用「智能聲控升降機」、「雙光紅外線人體測溫系統」、「無接觸智能提貨櫃」等，打造一個「無接觸式政府」。

「雙光紅外人體測溫系統」能在人員不必停留的情況下自動測溫，並可在指定範圍內為最多20人同時測溫。（新京報）

據內地傳媒報道，自疫情爆發以來，海淀區政府大樓的大廳及食堂門口，都有類似攝錄鏡頭的新裝置，其實是一間科技公司新產品「雙光紅外人體測溫系統」。該系統能在人員不必停留的情況下自動測溫，精確距離為2米至10米，並且只要0.5秒就能完成，可在指定範圍內為最多20人同時測溫。

據介紹，製造商是在原有遠距離紅外線夜視技術基礎上，結合軍工產品高標準紅外線技術儲備，研制出這個精準度高、性能穩定的「雙光紅外線人體測溫系統」。目前已在多地的政府機關、軍隊、醫院、企業、社區等安裝超過500部，為湖北、河南、浙江等疫情嚴峻地區以及首都北京市疫情防控及復工復產等提供技術支持。以北京為例，該系統已在中央廣播電視總台、北京市政府、市場監管局、國稅局、人力資源社保局、政務服務大廳等實裝。

「智能聲控升降機」亦是「無接觸式政府」的其中一環，其中有兩部就位於海淀區政府。乘客進入升降機，向按鈕方向說出要前往的樓層，該樓層的按鈕就會亮燈，升降機隨即啟動並且直達目的地。「智能聲控升降機」是採用北京一間科技公司自行研發的AI晶片，令乘客可以通過純語音，完成上行、下行、關門、到達指定樓層、取消樓層等全部基礎指令，避免按鈕成為病毒傳播的溫床。

地板清潔都是由機器代勞。（新京報）

至於在海淀區政府在北門示範應用的4組「無接觸智能提貨櫃」，用戶只需在指定的微信小程序上下單，一小時後即可自行提貨。據海淀區區屬企業「超市發」的促銷部經理陳超，與傳統提貨櫃不同，「無接觸智能提貨櫃」有加配製冷壓縮機，溫度可以設置攝氏4度至0度之間，將更好地保證生鮮果蔬的新鮮度。考慮到使用安全，「無接觸智能提貨櫃」更會每日有專人負責消毒養護。

（新京報）