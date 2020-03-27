【新冠肺炎】入境深圳須集中隔離14天食宿費用自理　要花幾多錢？

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，以致本土疫情漸見好轉的內地，不少省區市都陸續出現境外輸入病例。 廣東省疫情防控指揮部辦公室昨天（26日）發布通知，自周五（27日）上午6時正開始，所有經廣東口岸入境的人員，包括港澳台及中轉旅客，都要接受病毒測試，並且集中隔離醫學觀察14天，期間食宿費用自理。 《香港01》記者綜合網上所得的資料，發現以深圳為例，被強制隔離後大致上每人食宿費用是每天300元（人民幣．下同），14天就是4200元。

據了解，香港政府早在上月初就擴大局部「封關」，當中大部分連接內地的口岸都關閉，只維持機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋三個口岸可供出入境。在香港的民眾此時此刻要前往內地，只剩下陸空兩種渠道，包括經深圳灣陸路入境深圳、經港珠澳大橋陸路入境珠海，以及在香港國際機場乘搭飛機飛往內地。

目前陸路前往內地只有經深圳灣口岸及港珠澳大橋。（中新社）

目前到內地要集中隔離14天幾乎無法避免，但相信不少讀者都會關心，到底廣東省疫情防控指揮部辦公室在通知提到的「集中隔離食宿費用自理」，所謂「自理」實際上是要花多少錢，以及將會在何處度過這段長達兩星期的時光。

以深圳為例，現時任何人經深圳灣入境後，立即就會被工作人員集中引導至合資格酒店接受強制隔離。據悉酒店房間種類共分最大的兩房一廳、三人房、雙人房及最細的單人房，同行家人可以同住。兩房一廳的住宿收費是每天400元，三人房是每天300元，雙人房及單人房同價，都是每天200元。至於三餐方面則是劃一每人每天100元。換言之，一個人接受強制隔離14天，最終花費要4200元。但亦有網民透露，在深圳隔離每間房每天是400元左右，三餐費用是100元至150元左右，每天每人食宿費用就是500元至550元，14天的總花費是一共是7000元至7700元。

26日晚集中隔離通知一出，香港隨即有不少人連夜過關往深圳。（微博）

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作為參考，上海的食宿費用是每人每天200元至400元，北京則是450元。

值得一提是，4200元之中並不包括病毒檢測的費用及其他特殊醫療費用，而且入住酒店前要繳交5000元的押金。此外，據深圳醫療保障局、深圳市財政局及深圳市衛生健康委員會此前聯合發布的通知，內地的醫療保險基金會「全包」有參保的疑似及確診病例，從病毒測試、住院醫療等的費用都不設年度最高支付限額，並且個人負擔的部分亦會由醫療機構先行墊付，這方面香港人就未必有份，原則上會由個人負擔。

但此前深圳市口岸辦副主任賀群有提到，入境衛生檢疫不會涉及收費，病蜇檢測免費，集中接送的交通工具亦會免費，僅是集中隔離期間食宿費用自理。