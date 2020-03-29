【新冠肺炎】9歲男童上網課時充值手遊1.9萬元　父母申請退款未果

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情下，內地中小學學生在家使用手機等電子設備聽網課。四川成都一名9歲男童的父母給他一部蘋果iPhone手機，以便接收老師發來的上課相關訊息。但沒想到的是，他利用這部手機玩手遊《王者榮耀》，還充值了1.9萬餘元（人民幣．下同．約合2.1萬港元）。 男童父母遂聯絡遊戲公司騰訊，尋求退款。客服人員表示雖有退款機制，但由於他們使用的是蘋果手機，相關帳款經由蘋果，因此要先聯絡蘋果公司處理退款事宜。蘋果公司則表示無法退款。

據澎湃新聞報道，男童父親周先生上周日（22日）晚發現，其Apple Store關聯的支付寶帳戶被扣款。他查詢帳單發現，最早於網課開課後的3月9日，孩子就為該網遊充值了1次，而3月18日至20日的3天內就充值了1.9萬餘元；21日又充值一次。

周先生說，孩子使用平板電腦上網課，但由於要接收老師發送的上課相關訊息，才給了孩子手機，而孩子剛好知道其Apple Store的帳戶密碼，在父母疏忽下為遊戲充值。周先生夫婦認為，孩子是未成年，希望可以退款。

他表示，多次聯絡騰訊及蘋果客服，得到的答覆均為無法處理退款。騰訊公司表示，只要是18歲以下人員未經家長同意充值遊戲，是可以申請退款，但由於使用蘋果手機支付，還是要先找蘋果公司處理。蘋果公司則說，能否退款是以系統判定為準，不清楚造成無法退款的具體原因，建議以後開啟訪問限制等功能，避免出現同樣問題。

（澎湃新聞）