【有片】綠色殯葬新選擇？　網傳武漢將首先試行「冰葬」技術

葬禮在中國表達對逝者的懷念和尊重。除了傳統的土葬、常見的火葬，與及「天葬」「海葬」等殯葬方式，最近還有「冰葬」（Promession）將傳入中國的消息傳出，武漢更有可能率先引進這種的技術。

據網傳影片介紹，冰葬分為多個步驟。首先是把遺體置入零下18℃的冰櫃中，再浸泡在零下196℃的液氮中快速冷凍，由於超低溫處理，身體迅速脫水結晶化且變得異常脆弱。

在這樣的低溫環境下，不光遺體中的水分會快速的流失，遺體還會變得異常的乾脆和脆弱。放入震動儀器中搖晃震動，使之碎裂成粒狀。然後再在真空乾燥機中去除冰晶粒裡的水分。移入一個金屬分離器內，過濾掉裡面的雜質。

最後放入有機棺材內就完成。這種骨質顆粒非常容易在自然的條件下分解，不對環境造成負擔，因而是一種非常清潔環保的遺體處理方式。一段時間後棺材也會降解，做到真正意義上的落葉歸根，魂歸大地。

據了解，「冰葬」技術由瑞典禮儀公司「Promessa」發明，過程是零污染，也有助於地球環境的永續發展。公司創辦人Susanne Wiigh-Mäsak表示，希望透過這種綠色安葬的方式，既保存遺體的生物形態，也能將他們的生命送回大自然。

武漢率先引進？

網傳消息指，武漢或許會率先引進「冰葬」的技術。雖然真實性未明，但亦有分析指，這種技術要在武漢地區乃至全國大力推廣還是需要時間的，首先就是成本過高，還需要過高的技術條件，就比如說儲存液態氮就需要很高的成本和技術。而且，不是所有的中國人都接受這種方式。