秦始皇陵園發現大型陪葬墓　罕見「單體金駱駝」現世

秦始皇陵博物院日前公布了一項最新考古成果，考古人員在秦陵外城西側的陵區對一座編號為一號墓葬（QLCM1）的「中字形」墓葬進行了發掘，取得了重要收穫。 據陝西廣播電視台12月30日報道，「中字形」墓葬中出土的金駱駝是目前中國國內所見最早的單體金駱駝，有專家指出，該墓墓主身份特殊。

據專家介紹，這些出土器物不僅為漢代絲綢之路開通以前，中西文化交流提供了重要依據，也為秦代政治、經濟、軍事、科技、文化等研究提供了重要的實物材料。

報道指，一號墓位於秦始皇帝陵園外城西側約440米處，平面呈「中」字形，坐南面北，由南、北墓道與墓室三部分組成。根據墓道坡度復原，全長約100米，總面積約1,900平方米。棺槨位於墓室正中偏南，四周環繞回廊，外側為邊箱，放置大量陶器、銅器、玉器及少量金銀器、鐵器等。中心棺槨還在進一步的清理當中。

其中，墓室東側邊箱，放置大量陶器與銅器。陶器破損嚴重，可見器形有繭形壺等。

銅器有：鼎、鈁、豆、匙、盤、甑、釜等。西側邊箱被盜，餘少量銅器及少量漆器殘迹。器形有銅鑑、銅洗、銅燈。此外，西側迴廊北端分布玉器，數量較多。有玉圭、玉壁等。

從2011年開始，秦始皇帝陵博物院對秦陵外城西側的陵區展開詳細的考古調查與勘探工作，勘探和復探面積約50餘萬平，發現古代墓葬20多座，墓葬陪葬坑14座。

其中有9座大型墓葬，東側4座為中字形，靠近秦始皇帝陵；西側5座為甲字形，距秦陵稍遠。東西排為一列，整齊有序，應該是經過人為有意規劃、佈置而成。

據悉，秦始皇陵陵西的這批墓葬應該屬於秦始皇帝陵園有規劃的一處高等級陪葬墓區，墓葬多采用壕溝及自然河流合圍，形成相對獨立的墓園，墓主與秦始皇關係密切。