殺害女友判囚終身卻獲9次減刑　北京釋囚拒戴口罩打死7旬翁再被捕

日前在北京，男釋囚郭某某在超市內摘下口罩，被另一名72歲的男顧客出言提醒要遵守規定戴回口罩，結果郭男竟將對方打至重傷，逃跑時又將兩名超市員工打傷。7旬男顧客後來不治死亡，郭男因涉嫌故意傷害罪被逮捕。 當年替他辯護的律師周一（30日）向傳媒披露，郭男2004年因感情問題殺害女友被判處無期徒刑，後因多次減刑，去年7月獲釋。律師感到非常後悔，「我當年救了他一命，最後他二次危害社會」。 另據公開資料顯示，郭男在2005年被判處無期徒刑至獲釋期間，曾獲得9次減刑，引起外界關注，有網民甚至質疑此案是否又是一個官黑勾結的「孫小果式減刑」。

犯下殺人罪的郭男於2005年上庭的相片。（法制晚報）

監生打死7旬老翁再打傷2人

綜合內媒報道，郭男所犯的最新一宗刑事案事發於3月14日下午，他當時在北京東城區一間超市購物，其後排隊準備結帳。郭男在排隊時摘下口罩，附近的72歲男顧客段某見狀出言提醒應遵守防疫規定戴上口罩，結果引起郭男不滿。郭男將段男摔倒在地，並用雙手毆打其頭頸部，致對方身受重傷昏迷。段男由於顱腦損傷，延至3月20日不治死亡。

有目擊者表示，當時超市一名經理阻止郭男離開現場時，也被其打倒，隨後郭男又打倒並咬傷了阻止他的另一名超市員工。

16年前殺害女友 獲9次減刑

據悉，1982年出生的郭男於2005年因故意殺人罪被判處無期徒刑，後因減刑於去年7月24日獲釋。

2004年的「北工大女生被殺案」曾引發社會反響，郭男正是該案的被告人。案發前，郭男是北京工業大學工商管理系學生。當年8月29日下午，一家酒店的服務員收拾房間時發現段姓女生遺體，後警方將疑犯郭男拘捕。段女是郭男的女朋友，據段女的同學透露，郭男脾氣暴躁，兩人因感情問題多次吵架，段女曾被郭男毆打。

郭男2005年在北京市二中院受審時表示，事發當日，二人在賓館內發生爭吵，隨後自己將段女殺害。案發後，段母接受了郭家40萬元人民幣的賠償，並懇請法官對其從輕處理。郭男所在學校也開具了其在校表現證明，懇請法官從輕處理。最終，法院鑒於郭男作案後，能主動投案自首，積極賠償，認罪悔罪，依法予以從輕處罰，判決郭男犯故意殺人罪，判處無期徒刑。

曾為郭男辯護的錢姓律師憶述，郭男當年算是「激情殺人」，殺死自己的戀人。案件代理結束後，他與郭男及其家人再無聯繫。錢律師近日接受傳媒採訪時表示，他注意到郭男日前再次犯案被捕的消息，「很痛苦。當年我救了他一命，最後他二次危害社會。當年還覺得辯護很成功，（現在讓我）心裏很不舒服。」

一份刑事裁定書顯示，郭男曾經被九次減刑。（北京法院審判信息網）

而北京法院審判信息網上的一份刑事裁定書顯示，郭男曾經被九次減刑。他所服刑的北京延慶監獄認為，郭男在服刑改造期間，認罪服法，積極改造，多次獲得獎勵，因此提出減刑建議。

北京市高級法院於2007年6月25日，對郭男減為有期徒刑19年，剝奪政治權利9年。 北京市第一中級法院於2008年9月20日裁定對郭男減刑10個月； 於2009年11月20日裁定對其減刑10個月； 於2011年1月20日裁定對其減刑11個月； 於2012年3月20日裁定對其減刑11個月； 於2013年4月26日裁定對其減刑11個月； 於2014年7月17日裁定對其減刑1年； 於2015年10月29日裁定對其減刑1年。 2018年11月21日，北京市第一中級法院再次裁定對郭男減刑。

該院認為，罪犯郭男在服刑改造期間，認罪服法，認真遵守監規，接受教育改造，確有悔改表現，可以減刑。鑒於罪犯郭男因犯故意殺人罪被判處無期徒刑減為有期徒刑後再減刑的罪犯，故對其減刑應從嚴掌握。裁定對郭男減刑6個月，剝奪政治權利減去1年。減刑後，應執行的刑期至2019年7月24日止，剝奪政治權利8年。

有律師指出，1997年有關減刑假釋的規定，比此後出台的規定相對寬鬆。北京高院作出的第一次減刑裁定及之後北京一中院對郭男的減刑裁定均於法有據。（資料圖片）

據錢律師透露，當年他沒有辦理郭男的減刑一案，而郭男是普通的家庭背景，並非高官之類。而北京市一名負責刑事的李姓律師則解讀稱，根據刑法「從舊兼從輕」原則， 1997年有關減刑假釋的規定，比此後出台的規定相對寬鬆。對郭男減刑條件以及減刑幅度，均應適用1997年《規定》。

不過，郭男在去年7月24日刑罰執行完畢後，在今年3月14日故意毆打並致被害人死亡。從其刑滿釋放之日到再次故意犯罪僅時隔7個月左右，符合《刑法》第六十五條規定的：「被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執行完畢或者赦免以後，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰。」李律師表示，若郭男再次被判處刑罰，對其減刑將會有更為嚴格的限制。

此外，北京市委政法委副書記崔楊通周二（31日）在防疫新聞發布會上表示，市委政法委已組織市高院、市檢察院、司法局和監獄管理局等單位開展工作。針對郭男在服刑期間多次減刑情況，北京將全面調查，並對此次故意傷害案進行督辦。相關事實查清後將及時公布。

（新京報／紅星新聞）