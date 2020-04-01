【新冠肺炎】駐英大使館設「責任承諾書」　外交部證實明起派包機

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，其中本土疫情漸見緩和的中國，近期境外輸入確診病例激增。根據國家衛健委公布的數字，境外輸入病例多來自英國。 中國駐英國大使館在周三（1日）更新「中國公民領事協助」的資料，新增一項「責任承諾書」，被認為是大使館即將會安排包機，將無法返回中國留學生接送回來的先兆。 中國外交部發言人華春瑩其後就在周三下午的例行記者會上證實，指考慮到當前英國疫情形勢以及當地中國留學生面臨的各種困難，外交部正在積極協調民航等部門，將於周四（2日）增加臨時航班，為確有困難的海外學子歸國提供便利。

中國駐英國大使館更新「中國公民領事協助」的資料，新增一項「責任承諾書」。（微博）

責任承諾書的簽署人是在英國未成年中國留學生的家長，並提到「因新冠肺炎疫情導致學校停課，擬自願搭乘臨時商業航班回國」。簽署人被要求鄭重承諾四件事，例如自願承擔未成年子女在回國過程中的任何風險，包括機上感染，均與中國政府、大使館及航空公司無關等。

當中最引起關注是，責任承諾書有提到簽署人要鄭重承諾會自願支付機票費用，並待大使館通知後即向航空公司付款，以及承諾未成年子女將嚴格遵守目的地政府隔離措施，支付隔離費用，然後在隔離程序完成後及時將子接走。

英國的疫情頗為嚴重。（美聯社）

據內地傳媒統計，中國最大的境外輸入病例來源是英國。截至周一（3月30日），內地共有771宗境外輸入病例，當中有237宗來自英國。與此同時，英國亦是歐洲多國中，疫情最嚴重的國家之一，英國目前的累計確診病例有25150宗，死亡病例亦有1808宗。

（綜合報道）