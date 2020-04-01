【新冠肺炎】症狀包括失去嗅覺味覺？　北京專家：可多種原因引發

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，但該病本身尚有許多未解之謎，其中包括患者會因此失去嗅覺、味覺。 事實上，香港、台灣，乃至世界各地都有患者失去嗅覺、味覺的例子，包括美國NBA首宗確診病例，球隊猶他爵士的控衛高拔（Rudy Gobert），以及英國衛生副國務大臣多麗斯（Nadine Dorries）。 北京清華長庚醫院耳鼻咽喉頭頸外科副主任醫生秦賀就認為，導致成人嗅覺障礙最常見的原因是上呼吸道感染，但新型冠狀病毒肺炎與味覺、嗅覺喪失的關係，則還需要進一步查證。

NBA救星高拔此前曾稱患病後連續多天聞不到東西，認為失去嗅覺或味覺是新型冠狀病毒肺炎的症狀之一。（資料圖片）

內地傳媒近日刊文，指新型冠狀病毒肺炎是否會令到嗅覺、味覺喪失或衰退，是其新症狀之一，目前國際上尚未有定論。文章引述英國鼻科學會主席霍普金斯與英國耳鼻喉科協會（ENT UK）主席庫瑪在ENT UK官網的發文，指有新證據表明喪失嗅覺是病毒感染的症狀之一，目前正向英國公共衛生部門通報有關資料。

內容更有提到，來自韓國、中國和意大利的充分證據表明，相當數量的患者出現嗅覺缺失或衰退，甚至德國據報有超過三分之二的確診病例有嗅覺缺失，韓國為國民進行大範圍檢測，結果發現約30%的輕度患者主要表現為嗅覺喪失。

但文章稱，事實上味覺、嗅覺喪失或衰退可由多種原因引發，並引述秦賀的說法指出，引起成人嗅覺障礙最常見的原因是上呼吸道感染，例如感冒、流感、肺炎等，相關病毒可暫時或永久性損傷嗅區感覺上皮，還可對嗅覺傳導通路的感受器和更高層的皮層區域產生破壞，引起嗅覺減退或嗅覺喪失。是故會有些人在感冒時嗅覺減退或喪失，並在痊癒後有些人能夠恢復嗅覺，同時亦有部分人無法完全恢復。

秦賀就指出，被病毒感染而引致嗅覺、味覺障礙，一般會有較高治愈率，患者不用藥物治療也會恢復。（中新社）

秦賀亦稱，鼻腔內的阻塞和炎症疾病，例如變應性鼻炎、鼻息肉、鼻竇炎等疾病，一樣可以導致嗅覺感受區域對外界的刺激降低，從而出現嗅覺減退。此外，頭部外傷、顱內和鼻內腫瘤、鼻部手術，以及一些化學藥物和老齡化，也是引起嗅覺減退或喪失的原因。

另一方面，由於嗅覺、味覺是人類重要的生理功能，故不論新型冠狀病毒肺炎是否「真兇」，患者能否找回嗅覺、味覺都是最受關心的事。對此秦賀就指出，對於病因明確的嗅覺障礙，主要是針對原發疾病採取相應的治療措施，被病毒感染而引致嗅覺、味覺障礙，一般會有較高治愈率，患者不用藥物治療也會恢復。如果是永久性嗅覺、味覺喪失的患者，則可以通過一定的藥物治療和訓練來促進修復。

（澎湃新聞）